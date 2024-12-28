Самая холодная ночь декабря в Приморье: морозы до -35°C

Posted 27 декабря, 23:16
Published 27 декабря, 23:16
Modified 28 декабря, 00:26
Updated 28 декабря, 00:26
При этом в центральных районах возможен небольшой снег, а на побережье сохранится сильный северо-западный ветер.
Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков, температура воздуха составит -6...-8°C, ветер северо-западный умеренный, к вечеру усилится. В Уссурийске переменная облачность, без осадков, температура -5...-7°C. В Находке также переменная облачность, без осадков, температура -5...-7°C, ветер северо-западный умеренный до сильного.
Погоду в регионе определяет тропосферная ложбина, пришедшая на смену циклону, который переместился к Курильским островам. Отметим, что в предшествующие сутки среднесуточная температура превышала климатические значения на 2-9 градусов.