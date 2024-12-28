Самая холодная ночь декабря в Приморье: морозы до -35°C

Приморье во власти холода — днем до -18°C и сильный ветер на побережье

Сюжет Циклон

После экстремально холодной ночи, когда в северо-восточных районах температура опускалась до -35°C, а в центральных районах до -27°C, Приморский край остается во власти зимней погоды. Сегодня днем в регионе ожидается от -5 до -18°C.

При этом в центральных районах возможен небольшой снег, а на побережье сохранится сильный северо-западный ветер. Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков, температура воздуха составит -6...-8°C, ветер северо-западный умеренный, к вечеру усилится. В Уссурийске переменная облачность, без осадков, температура -5...-7°C. В Находке также переменная облачность, без осадков, температура -5...-7°C, ветер северо-западный умеренный до сильного. Погоду в регионе определяет тропосферная ложбина, пришедшая на смену циклону, который переместился к Курильским островам. Отметим, что в предшествующие сутки среднесуточная температура превышала климатические значения на 2-9 градусов.