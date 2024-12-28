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Posted 27 декабря, 23:16

Published 27 декабря, 23:16

Modified 28 декабря, 00:26

Updated 28 декабря, 00:26

Приморье во власти холода — днем до -18°C и сильный ветер на побережье

Самая холодная ночь декабря в Приморье: морозы до -35°C

27 декабря 2024, 23:16
Фото: 1MI.

Приморье во власти холода — днем до -18°C и сильный ветер на побережье

Сюжет
Циклон
После экстремально холодной ночи, когда в северо-восточных районах температура опускалась до -35°C, а в центральных районах до -27°C, Приморский край остается во власти зимней погоды. Сегодня днем в регионе ожидается от -5 до -18°C.

При этом в центральных районах возможен небольшой снег, а на побережье сохранится сильный северо-западный ветер.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков, температура воздуха составит -6...-8°C, ветер северо-западный умеренный, к вечеру усилится. В Уссурийске переменная облачность, без осадков, температура -5...-7°C. В Находке также переменная облачность, без осадков, температура -5...-7°C, ветер северо-западный умеренный до сильного.

Погоду в регионе определяет тропосферная ложбина, пришедшая на смену циклону, который переместился к Курильским островам. Отметим, что в предшествующие сутки среднесуточная температура превышала климатические значения на 2-9 градусов.

#Новости#Дальний Восток#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Курильские острова#Циклон#Снег#Ветер#Приморский край#Приморье#Морозы
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