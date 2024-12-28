Скорой пришлось ехать по тротуару: дворы-парковки становятся опаснее в Приморье

Posted 28 декабря, 08:59
Published 28 декабря, 08:59
Modified 28 декабря, 09:01
Updated 28 декабря, 09:01
В новых медиа появились кадры, на которых видно, как жители Владивостока паркуют свои автомобили так, что проезд к подъезду дома оказывается заблокирован. Ролик сняли в одном из жилых кварталов в Ленинском районе.
В результате скорой помощи пришлось проезжать по тротуару и газону, чтобы добраться до места вызова. Автор видео упоминает о трагическом случае с гибелью детей из-за подобной ситуации во дворе.
Такое поведение водителей вызывает серьезные опасения у местных жителей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о случае, когда водителя скорой помощи пытались заставить убрать машину со двора во Владивостоке.