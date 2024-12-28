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Posted 28 декабря, 08:59

Published 28 декабря, 08:59

Modified 28 декабря, 09:01

Updated 28 декабря, 09:01

Скорой пришлось ехать по тротуару: дворы-парковки становятся опаснее в Приморье

Скорой пришлось ехать по тротуару: дворы-парковки становятся опаснее в Приморье

28 декабря 2024, 08:59
Фото: 1MI.
Во Владивостоке жители микрорайона игнорируют правила парковки, заставляя проезды автомобилями. Это создает проблемы для экстренных служб и угрожает безопасности пешеходов. Очевидцы поделились роликом из одного из дворов, куда скорой помощи пришлось проезжать по узкому тротуару.

В новых медиа появились кадры, на которых видно, как жители Владивостока паркуют свои автомобили так, что проезд к подъезду дома оказывается заблокирован. Ролик сняли в одном из жилых кварталов в Ленинском районе.

Видео: dps vl.

В результате скорой помощи пришлось проезжать по тротуару и газону, чтобы добраться до места вызова. Автор видео упоминает о трагическом случае с гибелью детей из-за подобной ситуации во дворе.

Такое поведение водителей вызывает серьезные опасения у местных жителей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о случае, когда водителя скорой помощи пытались заставить убрать машину со двора во Владивостоке.

Беспредел на вызове: водителя скорой пытались заставить убрать машину во Владивостоке
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