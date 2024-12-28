Спокойная погода ожидает жителей Приморья на новогодние праздники

Posted 28 декабря, 04:27
Published 28 декабря, 04:27
Modified 28 декабря, 04:29
Updated 28 декабря, 04:29
По словам метеорологов, на новогодние праздники в Приморском крае ожидается спокойная погода без значительных катаклизмов. Температура воздуха будет колебаться в узком диапазоне, с умеренными морозами.
В некоторых районах возможен слабый снежок, связанный с прохождением вторичных фронтов. Более точные данные будут предоставлены в оперативных прогнозах.
Борис Кубай, метеоролог, поздравил жителей края с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и благополучия. Он отметил, что погода будет способствовать уютным праздникам в каждом доме.
Ранее «Восток-Медиа» писало о похолодании в Приморье.