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Posted 28 декабря, 04:27

Published 28 декабря, 04:27

Modified 28 декабря, 04:29

Updated 28 декабря, 04:29

Спокойная погода ожидает жителей Приморья на новогодние праздники

Спокойная погода ожидает жителей Приморья на новогодние праздники

28 декабря 2024, 04:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
В Приморском крае на новогодние каникулы прогнозируется спокойная погода с умеренными морозами и небольшими осадками. Жители смогут насладиться праздниками без катаклизмов.

По словам метеорологов, на новогодние праздники в Приморском крае ожидается спокойная погода без значительных катаклизмов. Температура воздуха будет колебаться в узком диапазоне, с умеренными морозами.

В некоторых районах возможен слабый снежок, связанный с прохождением вторичных фронтов. Более точные данные будут предоставлены в оперативных прогнозах.

Борис Кубай, метеоролог, поздравил жителей края с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и благополучия. Он отметил, что погода будет способствовать уютным праздникам в каждом доме.

 

Ранее «Восток-Медиа» писало о похолодании в Приморье.

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#Новости#Общество#Погода#Новый год#Праздники#Рождество#Приморский край#Приморье#Морозы#Метеорологи
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