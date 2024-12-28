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Posted 28 декабря, 06:32

Published 28 декабря, 06:32

Modified 28 декабря, 06:34

Updated 28 декабря, 06:34

Тигр заходил в поселок: хищник регулярно нападает на собак в селах Приморья

Тигр заходил в поселок: хищник регулярно нападает на собак в селах Приморья

28 декабря 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Тигр
На месте, где хищник растерзал собаку, нашли следы амурского тигра. Позже хищник попал в объектив фотоловушки.

Научные сотрудники центра «Земля леопарда» выяснили, что на собак в поселке Тихое Приморского края нападал амурский тигр, а не дальневосточный леопард, как предполагалось ранее.

Во время обследования места происшествия были обнаружены отпечатки лап, указывающие на молодого тигра.

Фото: amur_leoland

Схватка с алабаем, который не был сразу одолен хищником, также говорит о неопытности животного. Жительница села, установившая фотоловушку, зафиксировала тигра на улице.

Видео: amur_leoland.

Специалисты передали информацию охотнадзору для отлова хищника. Важно, чтобы местные жители поддерживали специалистов, предоставляя достоверные данные о ситуации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конфликтного тигра планируют отловить в Приморье.

Конфликтного тигра отловят в Приморье — официально
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