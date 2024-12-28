Тигр заходил в поселок: хищник регулярно нападает на собак в селах Приморья

Posted 28 декабря, 06:32
Published 28 декабря, 06:32
Modified 28 декабря, 06:34
Updated 28 декабря, 06:34
Научные сотрудники центра «Земля леопарда» выяснили, что на собак в поселке Тихое Приморского края нападал амурский тигр, а не дальневосточный леопард, как предполагалось ранее.
Во время обследования места происшествия были обнаружены отпечатки лап, указывающие на молодого тигра.
Схватка с алабаем, который не был сразу одолен хищником, также говорит о неопытности животного. Жительница села, установившая фотоловушку, зафиксировала тигра на улице.
Специалисты передали информацию охотнадзору для отлова хищника. Важно, чтобы местные жители поддерживали специалистов, предоставляя достоверные данные о ситуации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конфликтного тигра планируют отловить в Приморье.