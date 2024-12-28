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Posted 28 декабря, 00:06

Published 28 декабря, 00:06

Modified 28 декабря, 00:47

Updated 28 декабря, 00:47

Несмотря на запрет выезда на лед, рыбаки массово игнорируют правила безопасности

«Улов важнее работы»: приморцы массово сбежали на подледную рыбалку — видео

28 декабря 2024, 00:06
Фото: 1MI.

Несмотря на запрет выезда на лед, рыбаки массово игнорируют правила безопасности

Сюжет
Безопасность
В последнюю рабочую субботу года сотни жителей Приморья нашли себе альтернативное занятие вместо офиса. На льду бухты в районе Тавричанки с высоты птичьего полета запечатлено необычайное скопление рыбаков, превратившее водоем в импровизированный «офис на свежем воздухе».

Впечатляющие кадры с дрона, предположительно сделанные в районе Тавричанки, демонстрируют сотни рыбаков и автомобилей на льду. Если съемка действительно сделана в Приморье, то все участники зимней рыбалки нарушают действующий запрет на выход и выезд на лед.

Особую тревогу вызывает тот факт, что рыбаки пренебрегают не только рабочим графиком, но и правилами безопасности. При температуре воздуха -6…-8°C и усилении северо-западного ветра к вечеру, массовый выезд автотранспорта на лед может привести к трагическим последствиям.

Напомним, что в Приморском крае действует полный запрет на выход на лед в открытой части Амурского залива до 12 января 2025 года. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф до 500 рублей для пешеходов, а владельцам автомобилей придется заплатить до 50 тысяч рублей.

Особую тревогу вызывает тот факт, что в районе Тавричанки ранее фиксировались случаи провала автомобилей под лед, а также наблюдались опасные трещины в ледовом покрове. При текущей температуре воздуха -5…-8°C и ветре массовый выход на лед может привести к трагическим последствиям.

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