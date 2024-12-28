«Улов важнее работы»: приморцы массово сбежали на подледную рыбалку — видео

Posted 28 декабря, 00:06
Published 28 декабря, 00:06
Modified 28 декабря, 00:47
Updated 28 декабря, 00:47
Впечатляющие кадры с дрона, предположительно сделанные в районе Тавричанки, демонстрируют сотни рыбаков и автомобилей на льду. Если съемка действительно сделана в Приморье, то все участники зимней рыбалки нарушают действующий запрет на выход и выезд на лед.
Особую тревогу вызывает тот факт, что рыбаки пренебрегают не только рабочим графиком, но и правилами безопасности. При температуре воздуха -6…-8°C и усилении северо-западного ветра к вечеру, массовый выезд автотранспорта на лед может привести к трагическим последствиям.
Напомним, что в Приморском крае действует полный запрет на выход на лед в открытой части Амурского залива до 12 января 2025 года. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф до 500 рублей для пешеходов, а владельцам автомобилей придется заплатить до 50 тысяч рублей.
Особую тревогу вызывает тот факт, что в районе Тавричанки ранее фиксировались случаи провала автомобилей под лед, а также наблюдались опасные трещины в ледовом покрове. При текущей температуре воздуха -5…-8°C и ветре массовый выход на лед может привести к трагическим последствиям.