«Улов важнее работы»: приморцы массово сбежали на подледную рыбалку — видео

Напомним, что в Приморском крае действует полный запрет на выход на лед в открытой части Амурского залива до 12 января 2025 года. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф до 500 рублей для пешеходов, а владельцам автомобилей придется заплатить до 50 тысяч рублей.