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Posted 27 декабря, 23:35

Published 27 декабря, 23:35

Modified 28 декабря, 00:26

Updated 28 декабря, 00:26

Во Владивостоке предотвратили теракт у здания правительства Приморского края

Во Владивостоке предотвратили теракт у здания правительства Приморского края

27 декабря 2024, 23:35
Фото: 1MI. Изображение Midjourney.
Сюжет
Уголовное дело
Полиция предотвратила террористический акт в центре Владивостока, где 50-летняя местная жительница планировала поджечь канистру с бензином на площади у здания правительства Приморского края.

О готовящемся преступлении стало известно после того, как женщина устроила атаку на одно из банковских отделений города 23 декбаря.

Как выяснили следователи, неизвестные кураторы через мессенджер обещали женщине деньги за совершение терактов в местах массового пребывания граждан. После задержания на месте преступления, подозреваемая признала свою вину.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о поджоге в одном из банков Владивостока. Злоумышленница активировала запал пиротехнического снаряда у банкомата.

Почему женщина подожгла коробку с пиротехникой в отделении банка в Приморье? — видео
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