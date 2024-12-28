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Posted 28 декабря, 08:38

Published 28 декабря, 08:38

Modified 28 декабря, 12:01

Updated 28 декабря, 12:01

Якушев: Путин отметил роль ЕР в инициативах по строительству, капремонту, газификации

Якушев: Путин отметил роль ЕР в инициативах по строительству, капремонту, газификации

28 декабря 2024, 08:38
Фото: ER.RU..
Владимир Якушев, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», подвел итоги работы партии за 2024 год.
Фото: ER.RU.

Он отметил, что этот год стал серьезным испытанием для страны и людей, проверкой на стойкость и приверженность идеалам и ценностям. Якушев подчеркнул, что несмотря на беспрецедентное давление на страну из-за продолжающейся СВО, партия сделала все возможное, чтобы уверенно смотреть в будущее. Об этом пишет mkset.ru.

В частности, благодаря инициативам депутатов удалось принять бюджет, способствующий экономическому и социальному росту. По инициативе ЕР было принято более 50 законов, касающихся семейной политики, и свыше 130 законов, защищающих права участников спецоперации и их семей.

На XXII съезде партии президент Владимир Путин и председатель Дмитрий Медведев определили приоритеты на будущее. Множество задач связано с поддержкой участников и ветеранов боевых действий и их семей. В народной программе партии появилось специальное направление по этой теме. Также «Единая Россия» усилила состав региональных органов власти и руководство партии ветеранами боевых действий. Якушев добавил, что работа по формированию новой элиты продолжится в 2025 и 2026 годах.

Секретарь подчеркнул, что президент отметил важность ЕР в реализации программ, таких как строительство и ремонт школ, социальная газификация и другие проекты. Как отметил Якушев, укрепление структуры партии — региональных отделений, МГЕР и института сторонников — повысит ее значимость.

Подводя итоги Года первичных отделений в 2024 году, Якушев заявил, что следующий год будет Годом муниципального депутата. Он подчеркнул, что будет продолжена инвентаризация внутренних ресурсов, возрастет значимость членов партии, работающих с избирателями и осведомленных о проблемах округов.

Он выразил уверенность, что партия при поддержке граждан справится с любыми вызовами. Якушев отметил, что «Единая Россия» ежедневно подтверждает это множеством реальных дел и будет продолжать в том же духе, сообщает сайт партии ER.RU.

Видео: ER.RU..
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