Якушев: Путин отметил роль ЕР в инициативах по строительству, капремонту, газификации

Он отметил, что этот год стал серьезным испытанием для страны и людей, проверкой на стойкость и приверженность идеалам и ценностям. Якушев подчеркнул, что несмотря на беспрецедентное давление на страну из-за продолжающейся СВО, партия сделала все возможное, чтобы уверенно смотреть в будущее. Об этом пишет mkset.ru.