«Бывший коллега» украл более 1,3 миллиона рублей у жителя Приморья

Posted 29 декабря, 07:00
Published 29 декабря, 07:00
Modified 29 декабря, 07:02
Updated 29 декабря, 07:02
Приморец, получив сообщение в популярном мессенджере от мошенника, который представился бывшим сослуживцем и попросил помощи, поддался на уловку. Сообщение от «бывшего коллеги» выглядело крайне убедительно, так как содержало некоторые персонализированные детали, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Далее с мужчиной связалась группа лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они уверяли, что им требуется содействие гражданина, чтобы обезопасить его личные данные и сберегательные счета, а также для поимки мошенников. Доверившись лжесотрудникам госорганов и следуя их указаниям, приморец лишился денежных средств в общей сумме 1 млн 350 тыс. рублей.
Спустя некоторое время, осознав, что стал жертвой обмана, гражданин обратился в отдел МВД России по Ханкайскому округу. Возбуждено уголовное дело.
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