«Бывший коллега» украл более 1,3 миллиона рублей у жителя Приморья

Далее с мужчиной связалась группа лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они уверяли, что им требуется содействие гражданина, чтобы обезопасить его личные данные и сберегательные счета, а также для поимки мошенников. Доверившись лжесотрудникам госорганов и следуя их указаниям, приморец лишился денежных средств в общей сумме 1 млн 350 тыс. рублей.