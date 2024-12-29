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Posted 29 декабря, 07:00

Published 29 декабря, 07:00

Modified 29 декабря, 07:02

Updated 29 декабря, 07:02

Мошенник похитил крупную сумму денег у жителя Приморья

«Бывший коллега» украл более 1,3 миллиона рублей у жителя Приморья

29 декабря 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney.

Мошенник похитил крупную сумму денег у жителя Приморья

Сюжет
Мошенничество
Количество мошенничеств в Приморском крае не уменьшается. На этот раз крупный ущерб потерпел житель Ханкайского округа, перечисливший аферисту 1,35 миллиона рублей.

Приморец, получив сообщение в популярном мессенджере от мошенника, который представился бывшим сослуживцем и попросил помощи, поддался на уловку. Сообщение от «бывшего коллеги» выглядело крайне убедительно, так как содержало некоторые персонализированные детали, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Далее с мужчиной связалась группа лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они уверяли, что им требуется содействие гражданина, чтобы обезопасить его личные данные и сберегательные счета, а также для поимки мошенников. Доверившись лжесотрудникам госорганов и следуя их указаниям, приморец лишился денежных средств в общей сумме 1 млн 350 тыс. рублей.

Спустя некоторое время, осознав, что стал жертвой обмана, гражданин обратился в отдел МВД России по Ханкайскому округу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что воспитанник детского дома Находки часто бродяжничал, в этот раз путешественника нашли во Владивостоке через две недели после исчезновения.

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