Чудо перед Новым годом: полицейские Приморья помогли обрести дом псу Лобзику

Posted 29 декабря, 00:23
Published 29 декабря, 00:23
Modified 29 декабря, 00:25
Updated 29 декабря, 00:25
Начальник штаба Находкинского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Наталья Абель уже много лет помогает бездомным животным. Благодаря ей десятки четвероногих друзей обрели дом и любящих хозяев, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Находкинского ЛО МВД России на транспорте.
В декабре 2024 года нашел любящую семью и родной дом пес Лобзик. Сначала стараниями Натальи Лобзику сделали дорогостоящие операции, чтобы он смог оправиться от болезней и черствости непорядочных людей. А потом получил возможность продолжить свою жизнь в тепле, ласке и заботе. В преддверии Нового года ему нашли прекрасную семью. А Наталья не планирует забывать о своем подопечном и будет продолжать следить за его жизнью.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что студенты ДВФУ отправились на Чёрное море, чтобы помочь ликвидировать последствия экологической катастрофы.