Чудо перед Новым годом: полицейские Приморья помогли обрести дом псу Лобзику

В декабре 2024 года нашел любящую семью и родной дом пес Лобзик. Сначала стараниями Натальи Лобзику сделали дорогостоящие операции, чтобы он смог оправиться от болезней и черствости непорядочных людей. А потом получил возможность продолжить свою жизнь в тепле, ласке и заботе. В преддверии Нового года ему нашли прекрасную семью. А Наталья не планирует забывать о своем подопечном и будет продолжать следить за его жизнью.