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Posted 29 декабря, 00:23

Published 29 декабря, 00:23

Modified 29 декабря, 00:25

Updated 29 декабря, 00:25

Безнадзорный пес Лобзик стал домашним любимцев благодаря полицейским в Приморье

Чудо перед Новым годом: полицейские Приморья помогли обрести дом псу Лобзику

29 декабря 2024, 00:23
Фото: 1MI.

Безнадзорный пес Лобзик стал домашним любимцев благодаря полицейским в Приморье

Сюжет
Бездомные животные
Находкинские транспортные полицейские стали для бездомного пса Лобзика волшебниками, сотворившими новогоднее чудо.

Начальник штаба Находкинского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Наталья Абель уже много лет помогает бездомным животным. Благодаря ей десятки четвероногих друзей обрели дом и любящих хозяев, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Находкинского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Находкинского ЛО МВД России на транспорте. дфоут.мвд.рф

В декабре 2024 года нашел любящую семью и родной дом пес Лобзик. Сначала стараниями Натальи Лобзику сделали дорогостоящие операции, чтобы он смог оправиться от болезней и черствости непорядочных людей. А потом получил возможность продолжить свою жизнь в тепле, ласке и заботе. В преддверии Нового года ему нашли прекрасную семью. А Наталья не планирует забывать о своем подопечном и будет продолжать следить за его жизнью.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что студенты ДВФУ отправились на Чёрное море, чтобы помочь ликвидировать последствия экологической катастрофы.

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#Новости#Общество#Находка#Бездомные животные#Бездомные собаки#Приморский край#Приморье
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