Елка желаний: глава Владивостока подарил подарки к Новому году детям погибшего героя

Об этом мэр сообщил в своем официальном телеграм-канале — двое маленьких жителей Владивостока получили из рук Константина Шестакова заветные подарки к Новому году. Брат и сестра Семён и Лилия загадали свои желания, а глава дальневосточной столицы их исполнил.