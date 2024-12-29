Елка желаний: глава Владивостока подарил подарки к Новому году детям погибшего героя

Posted 29 декабря, 02:10
Published 29 декабря, 02:10
Modified 29 декабря, 02:12
Updated 29 декабря, 02:12
Об этом мэр сообщил в своем официальном телеграм-канале — двое маленьких жителей Владивостока получили из рук Константина Шестакова заветные подарки к Новому году. Брат и сестра Семён и Лилия загадали свои желания, а глава дальневосточной столицы их исполнил.
«Папа ребят служил в 15-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, геройски погиб в 2023 году. Накануне праздника вручил им игровую приставку, детский косметический столик и стульчик — именно эти подарки загадали ребята. С наступающим Новым годом!» — сообщил мэр.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во дворе одного из домов Владивостока состоялось открытие новогодней ёлки, украшенной яркой иллюминацией.