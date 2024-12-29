Итоги недели в Приморье: встреча с президентом, послание губернатора и «Елка желаний»

Традиционная, уже 21-я пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря в Москве. Корреспондент «Восток-Медиа» Светлана Иршенко ездила в столицу, чтобы задать свой вопрос главе государства. Расскажем, как это было, и что осталось за кадром.