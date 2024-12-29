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Posted 29 декабря, 08:10

Published 29 декабря, 08:10

Modified 29 декабря, 08:12

Updated 29 декабря, 08:12

Итоги недели в Приморье: встреча с президентом, послание губернатора и «Елка желаний»

Итоги недели в Приморье: встреча с президентом, послание губернатора и «Елка желаний»

29 декабря 2024, 08:10
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые интересные события прошедшей недели, с 23 по 29 декабря в Приморье в обзоре «Восток-Медиа».

Как корреспондент «Восток-Медиа» к президенту ездил

Традиционная, уже 21-я пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря в Москве. Корреспондент «Восток-Медиа» Светлана Иршенко ездила в столицу, чтобы задать свой вопрос главе государства. Расскажем, как это было, и что осталось за кадром.

Мечтаем у вас побывать: как москвичи встретили журналиста из Владивостока
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Губернатор Приморья выступил с инвестиционным посланием

26 декабря губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с инвестиционным посланием, в котором отметил перспективы развития региона и дал ряд поручений профильным ведомствам регионального правительства.

Лакомый кусочек для туристов: миллионы путешественников выбирают Приморье
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Международный рынок распробовал: о развитии пчеловодства высказался Олег Кожемяко
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Олег Кожемяко: «Приморье — лидер ДФО по развитию бизнеса»
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Жильем обеспечат тысячи людей: Приморье идет на рекорд в строительстве
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Дружба с Китаем крепнет: Приморье станет базой для международных мероприятий
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Олег Кожемяко: Мастер-планы — основа экономического роста Приморского края
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Детские мечты исполняет «Елка желаний»

Акция «Елка желаний», которая проводится в Приморье, подарила юным жителям региона возможность исполнения мечты в канун Нового года. В проекте приняли участие губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.

Губернатор в деле: Олег Кожемяко исполняет мечты детей из Приморского края
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Елка желаний: глава Владивостока подарил подарки к Новому году детям погибшего героя
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Приморцы спасают черноморских крабиков

Студенты ДВФУ отправились на Чёрное море, чтобы помочь ликвидировать последствия экологической катастрофы.

Крабики в нефти: спасатели из Приморья помогают чистить пляжи от мазута в Анапе
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Деды Морозы при исполнении

Инспекторы ДПС облачились в костюмы Дедов Морозов в Приморье. В таком одеянии они проводят очередной рейд.

Останавливают десятки машин: Деды Морозы дежурят на трассах в Приморье
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Приморцы увидят «черную» Луну

Судя по всему, главный подарок жителям Приморского края преподнесет матушка природа. Луна поразит людей своей красотой в последний день 2024 года.

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#Новости#Общество#Владимир Путин#Итоги недели#Олег Кожемяко#Экологическая катастрофа#Приморский край#Итоги#Приморье#Елка желаний
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