Итоги недели в Приморье: встреча с президентом, послание губернатора и «Елка желаний»

Posted 29 декабря, 08:10
Published 29 декабря, 08:10
Modified 29 декабря, 08:12
Updated 29 декабря, 08:12
Традиционная, уже 21-я пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря в Москве. Корреспондент «Восток-Медиа» Светлана Иршенко ездила в столицу, чтобы задать свой вопрос главе государства. Расскажем, как это было, и что осталось за кадром.
26 декабря губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с инвестиционным посланием, в котором отметил перспективы развития региона и дал ряд поручений профильным ведомствам регионального правительства.
Акция «Елка желаний», которая проводится в Приморье, подарила юным жителям региона возможность исполнения мечты в канун Нового года. В проекте приняли участие губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.
Студенты ДВФУ отправились на Чёрное море, чтобы помочь ликвидировать последствия экологической катастрофы.
Инспекторы ДПС облачились в костюмы Дедов Морозов в Приморье. В таком одеянии они проводят очередной рейд.
Судя по всему, главный подарок жителям Приморского края преподнесет матушка природа. Луна поразит людей своей красотой в последний день 2024 года.