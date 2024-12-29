Картина дня в Приморье: новогоднее чудо, «Елка желаний» и самый крупный курорт

Posted 29 декабря, 08:01
Published 29 декабря, 08:01
Modified 29 декабря, 08:03
Updated 29 декабря, 08:03
Находкинские транспортные полицейские стали для бездомного пса Лобзика волшебниками, сотворившими новогоднее чудо.
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Горный курорт «Арсеньев» завершает строительные работы первого этапа. Объект посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко и проверил ход работ.