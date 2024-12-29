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Posted 29 декабря, 08:01

Published 29 декабря, 08:01

Modified 29 декабря, 08:03

Updated 29 декабря, 08:03

Картина дня в Приморье: новогоднее чудо, «Елка желаний» и самый крупный курорт

Картина дня в Приморье: новогоднее чудо, «Елка желаний» и самый крупный курорт

29 декабря 2024, 08:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события этого воскресенья, 29 декабря в обзоре «Восток-Медиа».

Пёс Лобзик спасен приморскими полицейскими

Находкинские транспортные полицейские стали для бездомного пса Лобзика волшебниками, сотворившими новогоднее чудо.

Чудо перед Новым годом: полицейские Приморья помогли обрести дом псу Лобзику
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Новогодние желания исполняются

Глава Владивостока Константин Шестаков принял участие в проекте «Елка желаний», он подарил загаданные подарки детям участника СВО, который погиб при исполнении служебного долга.

Елка желаний: глава Владивостока подарил подарки к Новому году детям погибшего героя
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Самый крупный в ДФО

Горный курорт «Арсеньев» завершает строительные работы первого этапа. Объект посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко и проверил ход работ.

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