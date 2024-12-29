Олег Кожемяко привел в пример Приморский индустриальный колледж в Арсеньеве

В колледже уже установлено разнообразное оборудование от специальных обучающих станков, которые ничем не отличаются от станков на промышленных заводах, до компьютерных симуляторов. Кроме того, на базе колледжа проходят этапы чемпионата по профмастерству «Профессионалы».