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Posted 29 декабря, 06:15

Published 29 декабря, 06:15

Modified 29 декабря, 06:17

Updated 29 декабря, 06:17

Губернатор Приморья назвал самый передовой колледж региона

Олег Кожемяко привел в пример Приморский индустриальный колледж в Арсеньеве

29 декабря 2024, 06:15
Фото: primorsky.ru.

Губернатор Приморья назвал самый передовой колледж региона

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Правительство Приморского края
Приморский индустриальный колледж в Арсеньеве — замечательный пример организации и оснащения современного учебного заведения, об этом сообщил глава Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки.

Колледж готовит востребованных технических специалистов третьего разряда для всех предприятий Приморского края.

«За такие колледжи берет гордость. Это один из лучших колледжей Дальнего Востока по своему оснащению. Здесь мы видим подготовку по направлениям ИТ-технологий, технических профессий. Безусловно, здесь создадут и направление по развитию туризма, потому что строящийся горнолыжный курорт того требует», — рассказал губернатор.

В колледже уже установлено разнообразное оборудование от специальных обучающих станков, которые ничем не отличаются от станков на промышленных заводах, до компьютерных симуляторов. Кроме того, на базе колледжа проходят этапы чемпионата по профмастерству «Профессионалы».

«Здесь готовят ребят на том оборудовании, которое стоит на заводах, некоторые из станков даже опережают заводские. Поэтому ребята выходят полностью подготовленные. Это и станочники, мастера-электротехники, мастера сварочного производства, ребята, которые будут заниматься беспилотной авиацией», — уточнил глава Приморья

Олег Кожемяко также добавил, что колледж расширяет свою сеть корпусов и общежитий, а также разрабатывает собственную спецформу как для занятий и работы, так и для торжественных событий.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что горный курорт «Арсеньев» завершает строительные работы первого этапа. Объект посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко и проверил ход работ.

Самый крупный на Дальнем Востоке: глава Приморья посетил важную стройку в Арсеньеве
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