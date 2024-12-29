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Posted 28 декабря, 23:19

Published 28 декабря, 23:19

Modified 28 декабря, 23:21

Updated 28 декабря, 23:21

Крупнейший в ДФО горнолыжный курорт строится в Приморье

Самый крупный на Дальнем Востоке: глава Приморья посетил важную стройку в Арсеньеве

28 декабря 2024, 23:19
Фото: 1MI.

Крупнейший в ДФО горнолыжный курорт строится в Приморье

Сюжет
Туризм
Горный курорт «Арсеньев» завершает строительные работы первого этапа. Объект посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко и проверил ход работ.

Об этом глава региона сообщил в своем официальном телеграм-канале, отметив, что «Арсеньев» станет одним из крупнейших горнолыжных курортов на Дальнем Востоке.

Скоростная кресельная канатная дорога будет поднимать лыжников в Арсеньеве в три раза быстрее прежнего бугельного подъемника, рассказал Олегу Кожемяко представитель инвестора. Протяженность лыжной трассы составляет 1650 метров. Монтаж оборудования завершается.

Видео: @kozhemiakoofficial.
«Проверили, как идут работы на объектах будущего горнолыжного курорта „Арсеньев“. Уже пробиты трассы, протянуты силовые кабели, подключено электричество, идет строительство парковки и технических сооружений», — отметил губернатор.

Он добавил, что в обновленном горнолыжном курорте создадут 12 километров трасс, оборудованных системой искусственной снегогенерации, две современные скоростные канатные дороги, 230 гостиничных номеров, бассейны, рестораны, парковки для автомобилей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что проект курорта «Арсеньев» станет самым масштабным в Приморском крае и на Дальнем Востоке в сфере туризма. Запуск трасс в тестовом режиме планируется уже в феврале 2025 года.

В тестовом режиме: горнолыжный курорт «Арсеньев» запустит трассы в феврале 2025 года
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