Самый крупный на Дальнем Востоке: глава Приморья посетил важную стройку в Арсеньеве

Posted 28 декабря, 23:19
Published 28 декабря, 23:19
Modified 28 декабря, 23:21
Updated 28 декабря, 23:21
Об этом глава региона сообщил в своем официальном телеграм-канале, отметив, что «Арсеньев» станет одним из крупнейших горнолыжных курортов на Дальнем Востоке.
Скоростная кресельная канатная дорога будет поднимать лыжников в Арсеньеве в три раза быстрее прежнего бугельного подъемника, рассказал Олегу Кожемяко представитель инвестора. Протяженность лыжной трассы составляет 1650 метров. Монтаж оборудования завершается.
«Проверили, как идут работы на объектах будущего горнолыжного курорта „Арсеньев“. Уже пробиты трассы, протянуты силовые кабели, подключено электричество, идет строительство парковки и технических сооружений», — отметил губернатор.
Он добавил, что в обновленном горнолыжном курорте создадут 12 километров трасс, оборудованных системой искусственной снегогенерации, две современные скоростные канатные дороги, 230 гостиничных номеров, бассейны, рестораны, парковки для автомобилей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что проект курорта «Арсеньев» станет самым масштабным в Приморском крае и на Дальнем Востоке в сфере туризма. Запуск трасс в тестовом режиме планируется уже в феврале 2025 года.