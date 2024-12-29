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Posted 29 декабря, 03:25

Published 29 декабря, 03:25

Modified 29 декабря, 03:27

Updated 29 декабря, 03:27

На линию во Владивостоке вышел новогодний трамвай

Сказка для детей: праздничный трамвай курсирует по дорогам Владивостока

29 декабря 2024, 03:25
Фото: 1MI.

На линию во Владивостоке вышел новогодний трамвай

Сюжет
Новый год
Шестой трамвайный маршрут «Сахалинская-Моргородок» будет курсировать во Владивостоке до 7 января — юные горожане смогут совершить новогоднее путешествие.

Первыми пассажирами стали Дед Мороз, воспитанники центра образования «Вектор», их педагоги и родители. Все вместе они совершили поездку от остановки «Сахалинская» до Баляева и в обратном направлении.

Вагон вышел на линию 28 декабря и будет курсировать по маршруту № 6 до 7 января. Снаружи на трамвае красуется надпись «С Новым годом!» и яркая иллюминация, а внутри — нарядная елка.

«Стараемся каждый год оригинально поздравить с Новым годом и наших пассажиров, и всех горожан. Благодарим всех, кто был с нами в 2024 году, и очень ждем встречи в январе», — рассказала директор АО «Электрический транспорт» Лилия Козлова.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что глава Владивостока Константин Шестаков принял участие в проекте «Елка желаний», он подарил загаданные подарки детям участника СВО, который погиб при исполнении служебного долга.

Елка желаний: глава Владивостока подарил подарки к Новому году детям погибшего героя
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#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Трамвай#Константин Шестаков#Мэрия Владивостока#Приморье#Моргородок#Елка желаний
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