Сказка для детей: праздничный трамвай курсирует по дорогам Владивостока

Posted 29 декабря, 03:25
Published 29 декабря, 03:25
Modified 29 декабря, 03:27
Updated 29 декабря, 03:27
Первыми пассажирами стали Дед Мороз, воспитанники центра образования «Вектор», их педагоги и родители. Все вместе они совершили поездку от остановки «Сахалинская» до Баляева и в обратном направлении.
Вагон вышел на линию 28 декабря и будет курсировать по маршруту № 6 до 7 января. Снаружи на трамвае красуется надпись «С Новым годом!» и яркая иллюминация, а внутри — нарядная елка.
«Стараемся каждый год оригинально поздравить с Новым годом и наших пассажиров, и всех горожан. Благодарим всех, кто был с нами в 2024 году, и очень ждем встречи в январе», — рассказала директор АО «Электрический транспорт» Лилия Козлова.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что глава Владивостока Константин Шестаков принял участие в проекте «Елка желаний», он подарил загаданные подарки детям участника СВО, который погиб при исполнении служебного долга.