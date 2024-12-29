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Posted 29 декабря, 04:59

Published 29 декабря, 04:59

Modified 29 декабря, 05:01

Updated 29 декабря, 05:01

Чего ждать от эпидемического сезона 2024-2025 жителям Приморья?

Угрожает жителям Приморья: ожидать ли всплеска заболеваемости в праздники?

29 декабря 2024, 04:59
Фото: 1MI.

Чего ждать от эпидемического сезона 2024-2025 жителям Приморья?

Сюжет
НИ
Не слечь бы в новый год с простудой — об этом жители Приморья частенько задумываются перед праздниками. Что говорят эксперты медицины — ждать ли вспышку заболеваемости?

Несмотря на то что в данный момент Роспотребнадзор регистрирует снижение заболеваемости в целом, эпидемический сезон еще не завершился. И ситуация легко может осложниться, поскольку в этом году мы имеем дело с особо заразными штаммами, сообщают НИ.

Сообщалось, что в нынешнем эпидсезоне в Северном полушарии станут циркулировать следующие штаммы вируса гриппа:

  • новый штамм вируса гриппа А/H3N2 — гонконгский грипп.
  • вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1), — свиной грипп.
  • вирус линии B/Victoria — B/Austria/1359417/2021.

Еще в начале месяца ситуация по стране оценивалась, как стабильная, однако сегодня она по стране неравномерная: в 46 регионах РФ наблюдается превышение среднероссийского показателя заболеваемости.

По информации Роспотребнадзора, в целом в стране преобладают вирусы негриппозной этиологии, а в НИИ гриппа уточнили, что распространяются подтип гриппа A — пандемический 2009 года (Н1N1 — свиной грипп) и грипп типа B.

Эксперты считают, что объективных предпосылок для быстрого распространения инфекции нет. Тем более, что традиционно в новогодние праздники заболеваемость простудами обычно снижается. А вот всплеск заболеваемости после каникул вероятен.

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