Угрожает жителям Приморья: ожидать ли всплеска заболеваемости в праздники?

Несмотря на то что в данный момент Роспотребнадзор регистрирует снижение заболеваемости в целом, эпидемический сезон еще не завершился. И ситуация легко может осложниться, поскольку в этом году мы имеем дело с особо заразными штаммами, сообщают НИ.