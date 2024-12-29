Угрожает жителям Приморья: ожидать ли всплеска заболеваемости в праздники?

Posted 29 декабря, 04:59
Published 29 декабря, 04:59
Modified 29 декабря, 05:01
Updated 29 декабря, 05:01
Несмотря на то что в данный момент Роспотребнадзор регистрирует снижение заболеваемости в целом, эпидемический сезон еще не завершился. И ситуация легко может осложниться, поскольку в этом году мы имеем дело с особо заразными штаммами, сообщают НИ.
Сообщалось, что в нынешнем эпидсезоне в Северном полушарии станут циркулировать следующие штаммы вируса гриппа:
Еще в начале месяца ситуация по стране оценивалась, как стабильная, однако сегодня она по стране неравномерная: в 46 регионах РФ наблюдается превышение среднероссийского показателя заболеваемости.
По информации Роспотребнадзора, в целом в стране преобладают вирусы негриппозной этиологии, а в НИИ гриппа уточнили, что распространяются подтип гриппа A — пандемический 2009 года (Н1N1 — свиной грипп) и грипп типа B.
Эксперты считают, что объективных предпосылок для быстрого распространения инфекции нет. Тем более, что традиционно в новогодние праздники заболеваемость простудами обычно снижается. А вот всплеск заболеваемости после каникул вероятен.