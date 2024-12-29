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Posted 29 декабря, 04:28

Published 29 декабря, 04:28

Modified 29 декабря, 04:30

Updated 29 декабря, 04:30

Восемь лет колонии дали за контрабанду леса гражданке Китая заочно

Ущерб на 40 миллионов рублей: за контрабанду леса осудили гражданку КНР в Приморье

29 декабря 2024, 04:28
Фото: 1MI.

Восемь лет колонии дали за контрабанду леса гражданке Китая заочно

Сюжет
Контрабанда
Нарушительница российского закона находится в международном розыске, ее осудили заочно на восемь лет колонии за контрабанду ценных пород древесины.

Артемовским городским судом Приморского края постановлен приговор в отношении гражданки Китайской народной республики, обвиняемой в контрабанде за рубеж лесоматериалов в крупном размере.

«Судом установлено, что осужденная, являясь фактическим руководителем зарегистрированной в Приморском крае экспортной компании, в 2019–2021 годы в составе организованной группы в соучастии с 8 гражданами России на основании фиктивных документов о законной заготовке древесины осуществила недостоверное таможенное декларирование древесины особо охраняемых пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского на сумму 39,7 млн руб., из которых лесоматериалы в размере 27,7 млн руб. вывезены в КНР, оставшаяся часть задержана органами правоохраны», — сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

После совершения преступления обвиняемая скрылась от органов расследования и суда за пределами Российской Федерации и находится в международном розыске, в связи с чем уголовное дело рассмотрено в заочном порядке.

Осужденной назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 700 тысяч рублей, лишением права заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами, на срок 1 год 6 месяцев. Обращено в доход государства имущество осужденной в размере 26 миллионов рублей, в том числе принадлежащие ей объекты недвижимости в Хабаровском крае и Республике Башкортостан.

Три соучастника преступления осуждены, уголовное дело в отношении еще пяти лиц рассматривается судом. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что полиция предотвратила террористический акт в центре Владивостока, где 50-летняя местная жительница планировала поджечь канистру с бензином на площади у здания правительства Приморского края.

Во Владивостоке предотвратили теракт у здания правительства Приморского края
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#Новости#Общество#Россия#Владивосток#Контрабанда#Древесина#Приморский край#Приморье#Происшествия#Лесоматериалы
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