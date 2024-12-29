Ущерб на 40 миллионов рублей: за контрабанду леса осудили гражданку КНР в Приморье

Осужденной назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 700 тысяч рублей, лишением права заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами, на срок 1 год 6 месяцев. Обращено в доход государства имущество осужденной в размере 26 миллионов рублей, в том числе принадлежащие ей объекты недвижимости в Хабаровском крае и Республике Башкортостан.