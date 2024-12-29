vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 01:14

Published 29 декабря, 01:14

Modified 29 декабря, 06:55

Updated 29 декабря, 06:55

Пропавший больше двух недель назад подросток нашелся живым в Приморье

Ушел в школу и не вернулся: полицейские больше двух недель искали ребенка в Приморье

29 декабря 2024, 01:14
Фото: Изображение Midjourney.

Пропавший больше двух недель назад подросток нашелся живым в Приморье

Сюжет
Полиция
Воспитанник детского дома Находки часто бродяжничал, в этот раз путешественника нашли во Владивостоке через две недели после исчезновения.

16-летний подросток ушел из Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в школу 9 декабря и не вернулся. Воспитатели обратились в полицию Находки.

Педагоги рассказали, что ранее подросток уже покидал место постоянного пребывания, имеет склонность к бродяжничеству и теряется далеко не в первый раз.

«Получив тревожный сигнал, оперативный дежурный оповестил о происшествии все наружные наряды полиции. По тревоге был поднят личный состав территориальных отделов внутренних дел. К поискам подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, представители МЧС, волонтеры отряда „ПримПоиск“, которые обходили дворы, гаражи, подвалы, прочесывали лес, опрашивали одноклассников мальчика и учителей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Через несколько безрезультатных дней ребенок был объявлен в федеральный розыск, и поисковые мероприятия продолжились уже на территории всего края.

И 28 декабря благодаря профессионализму и грамотным действиям сотрудников Госавтоинспекции Владивостока и оперативникам уголовного розыска регионального Управления МВД местонахождение пропавшего установлено. Его задержали в районе улицы Каштановой в городе Владивостоке.

Сообщается, что противоправных действий в отношении школьника совершено не было. Юного путешественника доставили в отдел полиции Ленинского района УМВД России по городу Владивостоку. Позже его отправят в Центр содействия семейному устройству под опеку педагогов и психологов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в бухте Спортивной гавани во Владивостоке местные жители проверяют прочность льда, несмотря на запрет выхода на него. По словам очевидцев, на вид ребята — совсем дети.

Ради чего дети рискуют жизнями? Поступок подростков возмутил жителей Приморья
Узнать подробнее
Читайте также:
Один удар мог оборвать несколько жизней: грузовик вынесло на тротуар в ПриморьеВыяснились обстоятельства аварии с двумя горящими машинами в ПриморьеОбстоятельства смертельной аварии с пассажирским автобусом выясняют в Приморье
#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Детский дом#Полиция#Волонтеры#Поиски#Подросток#Приморский край#Приморье#Происшествия#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика