Год Зеленой Деревянной Змеи — 2025: значение символа и советы по встрече

Новый 2025 год обещает стать временем перемен и внутреннего роста, благодаря Зелёной Деревянной Змее, которая займет центральное место в китайском зодиаке. Змея, как символ Восточного календаря, принесет особую энергетику, сочетающую в себе мудрость, спокойствие и способность приспосабливаться к переменам. Более того, зеленый цвет, ассоциируемый с весной и развитием, внесет в атмосферу года легкость и желание к гармонии.