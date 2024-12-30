Как будут работать торговые центры Владивостока в Новый год 2024/25

Сюжет Новый год

Новый год — время не только для праздников, но и для спешки: нужно успеть купить подарки и пополнить запасы на новогодний стол. Как будут работать популярные торговые центры Владивостока в последние дни 2024 года и первые дни 2025-го — читайте в материале «Восток-Медиа».

«Калина Молл» «Калина Молл» приглашает посетителей 31 декабря с 10:00 до 21:00, чтобы успеть сделать покупки в последний момент. 1 января магазины откроются в 12:00 и будут работать до 22:00. Со 2 января торговый центр вернётся к обычному режиму работы — с 10:00 до 22:00. Важно помнить, что магазин мебели «Калина дом» 1 января не работает, а со 2 января вновь принимает посетителей. Продуктовый супермаркет «Самбери» готов круглые сутки встречать покупателей 29 и 30 декабря, а вот 1 января страждущим придётся уложиться во временной промежуток — с 12:00 до 23:00. Верёвочный парк «Панда парк» начнёт свою работу 1 января с 14:00. «Черемушки» «Черемушки» будет работать 31 декабря до 18:00. 1 января двери торгового центра откроются в 11:00 и закроются в 23:45. Со 2 января «Черемушки» возвращаются к стандартному режиму работы. Местный «Самбери» вернётся к круглосуточному графику со 2 января. Владивостокский «ГУМ» Расположенный на улице Светланская, 35 и 33, «ГУМ» завершит работу 31 декабря в 18:00, а 1 января закрыт. Со 2 января магазины начнут работу в 12:00, а с 3 января вновь вернутся к привычному графику с 10:00 до 20:00. Напомним, «ГУМ» удобно расположен в центре города, рядом с площадью Борцов Революции. «Дружба» Жителям района Вторая Речка будет удобно посетить ТЦ «Дружба» на улице Русская, 2-К. Магазины там будут работать 31 декабря до 19:00, 1 января — выходной. 2 января торговый центр откроется в 12:00. При этом супермаркет «Самбери» останется круглосуточным даже в праздничные дни. «Центральный» «Центральный» ТЦ (улица Светланская, 29) завершит работу 31 декабря в 18:00 и будет закрыт 1 января. 2 января ТЦ начнёт работать с 12:00, а с 3 января вернётся к графику с 10:00 до 20:00. ТРК «Седанка Сити» и ТДЦ «Море» ТРК «Седанка Сити» будет работать 31 декабря до 19:00, а 1 января откроется с 14:00. Магазины ТДЦ «Море» будут открыты 31 декабря до 22:00, а 1 января — с 10:00 до 23:00. Ранее «Восток-Медиа» писало, что главный торговый дом Приморья переживает не лучшие времена? «ГУМанная смерть»: главный торговый дом Приморья переживает не лучшие времена? Узнать подробнее Читайте также: Не опоздай на праздники: ворота в Китай закроют для жителей Приморья — когда? Весело встречаем Новый год: 70 катков откроются во Владивостоке — адреса Обратный отсчёт до Нового года: праздничную елку нарядили во Владивостоке — фото