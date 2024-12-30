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Posted 30 декабря, 06:07

Published 30 декабря, 06:07

Modified 30 декабря, 06:07

Updated 30 декабря, 06:07

Какие подарки с «приморским» колоритом подарить на новый год из Владивостока

Конфеты, чай, немного эксклюзива: что такого «приморского» подарить на новый год

30 декабря 2024, 06:07
Фото: vostokmedia.com.

Какие подарки с «приморским» колоритом подарить на новый год из Владивостока

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Что такое лучший подарок — каждый считает по-своему. Но если преподнесённый от души дар будет иметь ещё и «географическую привязку», напомнит о городе и крае, в котором он куплен, то это чуть больше согреет душу, согласны?

Что же приобрести в подарок на новый год такого, приморского, владивостокского? И где?

Носить — не сносить

Самый простой вариант подарка — конечно, футболка. С рисунком или надписью на тему Владивостока. Такие можно купить не только в сувенирных магазинах, которых довольно много в центре города и на «туристических» улицах (в первую очередь речь идёт о пешеходном участке улицы Адмирала Фокина и начале — до пересечения с Алеутской — улицы Светланской), но и о музее имени Арсеньева, например, а также Приморской государственной картинной галерее. Кстати, в последней можно купить тунику или свитшот с необычными принтами — копиями картин известных приморских художников.

Далее идут шопперы — весьма популярная сегодня вещь, причём как у молодёжи, так и у людей солидных. Адреса для покупок те же: сувенирные магазины, музей, картинная галерея. Кстати, в музее продаются уникальные шопперы — из старых билбордов, рассказывающих о той или иной выставке. А в картинной галерее можно приобрести и по-настоящему ценную, в буквальном смысле, вещь: сумки и портмоне из кожи с репродукциями картин Сергея Черкасова. Предупреждаем — это эксклюзив, но влетит в копеечку. К таким же подаркам отнесём оригиналы картин приморских художников — не те, что продаются летом на улице, а, например, в галерее «Арка». Или в арт-салонах.

Многие сувенирные магазины предлагают панамы с вышивками или аппликациями на тему Владивостока и Приморья.

Календарь, блокнотик, ручка

Канцелярские товары — блокноты, ручки, открытки, а также такие милые вещи, как магнитики, или практичные бутылки для воды продаются всё в тех же сувенирных магазинах и в лавке при музее Арсеньева.

Особая категория подарков — книги о Владивостоке, книги дальневосточных и приморских авторов. За ними — в магазин «Невельской», в сувенирную лавку при музее имени Арсеньева, в магазины Приморского дома книги. Например, издание писем Элеоноры Прей может принести настоящему книгочею немало приятных минут.

Эксклюзив — календарь на 2025 год не просто на владивостокскую тематику, а с репродукциями картин, например, заслуженного художника России Сергея Черкасова, — можно приобрести в подарок в «Новой галерее». Кстати, в этом году такой календарь был выпущен в 35-й раз. Юбилей!

Ешьте на здоровье

И еще одна категория подарков — съедобная. Тут в первую очередь, разумеется, приходит в голову продукция местной кондитерской фабрики — от шоколада с вытяжкой из морского ежа до конфет «Приморские», которые некогда гремели по всей стране под названием «Птичье молоко».

Затем, разумеется, мёд. Не абы какой, а наш, с амурским бархатом. Или таёжный. За ним лучше идти в магазин за приморским мёдом, можно поискать и в фермерских магазинах. Кстати, там же можно найти и разнообразные чаи с добавками трав Уссурийской тайги и экологически чистые травяные чаи на той же основе.

Можно подарить пряник. Да, сделанный в Приморье — с трепангом и морской капустой, с росписью на темы удэгейских сказок. Найти такие можно в музее центра «Достояние».

Словом, было бы желание, а подарок с духом Владивостока и Приморья найти можно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, министерство экономического развития Приморского края, заручившись помощью от Почты России, разработала памятку для туристов.

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