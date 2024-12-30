Конфеты, чай, немного эксклюзива: что такого «приморского» подарить на новый год

Далее идут шопперы — весьма популярная сегодня вещь, причём как у молодёжи, так и у людей солидных. Адреса для покупок те же: сувенирные магазины, музей, картинная галерея. Кстати, в музее продаются уникальные шопперы — из старых билбордов, рассказывающих о той или иной выставке. А в картинной галерее можно приобрести и по-настоящему ценную, в буквальном смысле, вещь: сумки и портмоне из кожи с репродукциями картин Сергея Черкасова. Предупреждаем — это эксклюзив, но влетит в копеечку. К таким же подаркам отнесём оригиналы картин приморских художников — не те, что продаются летом на улице, а, например, в галерее «Арка». Или в арт-салонах.