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Posted 30 декабря, 09:14

Published 30 декабря, 09:14

Modified 30 декабря, 09:14

Updated 30 декабря, 09:14

Новогодняя атмосфера царит во Владивостоке

Красиво встречаем Новый год: Владивосток превратился в сказку — видео, фото

30 декабря 2024, 09:14
Фото: vostokmedia.com.

Новогодняя атмосфера царит во Владивостоке

Сюжет
Новый год
Вот и подкрался главный праздник. Владивосток успел нарядиться по случаю. Все причастные постарались на славу.

Дальневосточная столица чудесно украшена в преддверии Нового года. Город готов к встрече волшебного праздника во всеоружии. На улицах муниципалитета появились милые тематические гирлянды на столбах фонарей.

Фото: vostokmedia.com

Забавный Дед Мороз, забирающийся на здание в центре Владивостока, тоже непринужденно напоминает о приближении 31 декабря

Фото: vostokmedia.com

Стоит отметить, бизнесмены тоже отлично подготовились к повышенному ажиотажу среди клиентов.

Видео: vostokmedia.com.

Так, общественные заведения позаботились о территории около кафешек. Посетители кафе и ресторанов словно очутились в сказке.

Фото: vostokmedia.com

В разных уголках города появились чудные творения местных ценителей прекрасного.

Видео: vostokmedia.com.

К слову, на центральной улице царит поистине сказочная атмосфера. Взгляните, какие инсталляции соорудили на Светланской.

Фото: vostokmedia.com

Главная елка Владивостока достойна отдельного восхищения жителей и гостей Приморья.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что туристы из Китая облюбовали ель на центральной площади Владивостока. Путешественников не смущало, что новогодний городок еще не возвели, они с удовольствием фотографировали одинокую, но очень яркую, красотку.

Яркая красотка привлекла внимание туристов во Владивостоке — видео
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