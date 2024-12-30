Красиво встречаем Новый год: Владивосток превратился в сказку — видео, фото

Posted 30 декабря, 09:14
Published 30 декабря, 09:14
Modified 30 декабря, 09:14
Updated 30 декабря, 09:14
Дальневосточная столица чудесно украшена в преддверии Нового года. Город готов к встрече волшебного праздника во всеоружии. На улицах муниципалитета появились милые тематические гирлянды на столбах фонарей.
Забавный Дед Мороз, забирающийся на здание в центре Владивостока, тоже непринужденно напоминает о приближении 31 декабря
Стоит отметить, бизнесмены тоже отлично подготовились к повышенному ажиотажу среди клиентов.
Так, общественные заведения позаботились о территории около кафешек. Посетители кафе и ресторанов словно очутились в сказке.
В разных уголках города появились чудные творения местных ценителей прекрасного.
К слову, на центральной улице царит поистине сказочная атмосфера. Взгляните, какие инсталляции соорудили на Светланской.
Главная елка Владивостока достойна отдельного восхищения жителей и гостей Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что туристы из Китая облюбовали ель на центральной площади Владивостока. Путешественников не смущало, что новогодний городок еще не возвели, они с удовольствием фотографировали одинокую, но очень яркую, красотку.