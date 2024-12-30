Новогодние традиции народов Дальнего Востока: у каждого своя сказка

Posted 30 декабря, 11:01
Published 30 декабря, 11:01
Modified 30 декабря, 11:01
Updated 30 декабря, 11:01
Новый год на Чукотке знаменуется звёздным символом. В ночь с 21 на 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, чукчи отмечают начало нового года под светом восходящей звезды Альтаир, известной здесь как Пэгытти.
Этот праздник символизирует начало увеличения светового дня и связан с надеждой на светлое будущее. Мероприятия включают костры, танцы и угощения, что должно задать позитивный настрой на весь следующий год.
Для нивхов с острова Сахалин Новый год наступает в дни, когда реки освобождаются ото льда. Питул — время, когда важнейшее место занимает природа и её дары.
Центральное блюдо — уха, приготовленная из местной рыбы, что подчеркивает значение водных ресурсов для этого народа. Основное празднование включает обряды очищения и спуск лодок на воду, что символизирует начало нового этапа в жизненном цикле.
Когда солнечные лучи начинают нагревать замерзшую землю, в Эвенкии пробуждается природа, а с ней и их Новый год. Для эвенков сигналом начала является кукушка и весеннее пробуждение берез. Икэнипкэ — праздник, названный в честь звука первой кукушки, сопровождается множеством обрядов с огнем, которые символизируют очищение и связь с духами.
Летнее солнцестояние становится началом нового года для эвенов. Хэбденек, что на языке эвены означает «веселье», привлекает своими обрядами, связанными с открытием дверей между мирами.
Веселый праздник включает в себя завязывание лоскутков на деревья, загадывание желаний и проведение хороводов, символизирующих единение с природой.
Летний Новый год якутов — Ысыах — это масштабный фестиваль, который собирает до двухсот тысяч людей. Празднование длится несколько дней, главным событием становится встреча солнца.
Участие в танце Осуохай — это неизменная традиция, которая символизирует цикл жизни и наполняет энергией всех участников.
Юкагиры в июле празднуют Шахадьибэ, начиная новый сезонный цикл в короткое арктическое лето. Тёплые дни позволяют собраться всем жителям на ритуал кормления огня, что символизирует начало лета и подготовку к новым начинаниям.
Бурятский праздник Сагаалган празднуется в феврале по лунному календарю и длится целый месяц.
Этот национальный праздник, также известный как празднование Белого месяца, начинается с генеральной уборки и приготовления жилья для гостей. В этот день особую важность имеет количество посетителей, что обещает счастье и благосостояние в наступающем году.
Праздники народов Дальнего Востока уникальны в своём роде и отражают богатство культурного наследия региона. Они связаны не только с изменением календарных дат, но прежде всего — с природными явлениями и культурными традициями, которые сохранились через века. Эти праздники — напоминание о том, как важна связь с природой и сохранение обычаев предков.