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Posted 30 декабря, 11:01

Published 30 декабря, 11:01

Modified 30 декабря, 11:01

Updated 30 декабря, 11:01

Новогодние традиции народов Дальнего Востока

Новогодние традиции народов Дальнего Востока: у каждого своя сказка

30 декабря 2024, 11:01
Фото: 1MI.

Новогодние традиции народов Дальнего Востока

Сюжет
Новый год
Новый год на Дальнем Востоке России — это время уникальных обычаев и традиций, которые коренные народы отмечают дважды: по установленному календарю и согласно своим древним традициям. Каждый из этих праздников наполнен особым смыслом — подробнее читайте в материале «Восток-Медиа».

Чукотка: Праздник Пэгытти

Новый год на Чукотке знаменуется звёздным символом. В ночь с 21 на 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, чукчи отмечают начало нового года под светом восходящей звезды Альтаир, известной здесь как Пэгытти.

Этот праздник символизирует начало увеличения светового дня и связан с надеждой на светлое будущее. Мероприятия включают костры, танцы и угощения, что должно задать позитивный настрой на весь следующий год.

Сахалин: Нивхский Питул

Для нивхов с острова Сахалин Новый год наступает в дни, когда реки освобождаются ото льда. Питул — время, когда важнейшее место занимает природа и её дары.

Центральное блюдо — уха, приготовленная из местной рыбы, что подчеркивает значение водных ресурсов для этого народа. Основное празднование включает обряды очищения и спуск лодок на воду, что символизирует начало нового этапа в жизненном цикле.

Эвенки: Икэнипкэ и звук кукушки

Когда солнечные лучи начинают нагревать замерзшую землю, в Эвенкии пробуждается природа, а с ней и их Новый год. Для эвенков сигналом начала является кукушка и весеннее пробуждение берез. Икэнипкэ — праздник, названный в честь звука первой кукушки, сопровождается множеством обрядов с огнем, которые символизируют очищение и связь с духами.

Эвены: Хэбденек и волшебство солнцестояния

Летнее солнцестояние становится началом нового года для эвенов. Хэбденек, что на языке эвены означает «веселье», привлекает своими обрядами, связанными с открытием дверей между мирами.

Веселый праздник включает в себя завязывание лоскутков на деревья, загадывание желаний и проведение хороводов, символизирующих единение с природой.

Якутия: Масштабный Ысыах

Летний Новый год якутов — Ысыах — это масштабный фестиваль, который собирает до двухсот тысяч людей. Празднование длится несколько дней, главным событием становится встреча солнца.

Участие в танце Осуохай — это неизменная традиция, которая символизирует цикл жизни и наполняет энергией всех участников.

Юкагиры: Шахадьибэ и приход тепла

Юкагиры в июле празднуют Шахадьибэ, начиная новый сезонный цикл в короткое арктическое лето. Тёплые дни позволяют собраться всем жителям на ритуал кормления огня, что символизирует начало лета и подготовку к новым начинаниям.

Бурятия: Сагаалган и белый месяц

Бурятский праздник Сагаалган празднуется в феврале по лунному календарю и длится целый месяц.

Этот национальный праздник, также известный как празднование Белого месяца, начинается с генеральной уборки и приготовления жилья для гостей. В этот день особую важность имеет количество посетителей, что обещает счастье и благосостояние в наступающем году.

Праздники народов Дальнего Востока уникальны в своём роде и отражают богатство культурного наследия региона. Они связаны не только с изменением календарных дат, но прежде всего — с природными явлениями и культурными традициями, которые сохранились через века. Эти праздники — напоминание о том, как важна связь с природой и сохранение обычаев предков.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Чукотка#Якутия#Сахалин#Новый год#Бурятия
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