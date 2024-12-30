Новогодние традиции народов Дальнего Востока: у каждого своя сказка

Праздники народов Дальнего Востока уникальны в своём роде и отражают богатство культурного наследия региона. Они связаны не только с изменением календарных дат, но прежде всего — с природными явлениями и культурными традициями, которые сохранились через века. Эти праздники — напоминание о том, как важна связь с природой и сохранение обычаев предков.