Новогодняя атмосфера: какая погода ждет Приморье в январские праздники?

Согласно прогнозам, в последние дни декабря и в начале января Приморский край будет находиться под влиянием атлантических циклонов. Это приведёт к переменчивой погоде с осадками и колебаниями температуры. Специалисты предполагают, что январь выдастся весьма холодным, но не слишком суровым.