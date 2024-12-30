Новогодняя атмосфера: какая погода ждет Приморье в январские праздники?

Posted 30 декабря, 00:04
Published 30 декабря, 00:04
Modified 30 декабря, 00:04
Updated 30 декабря, 00:04
Согласно прогнозам, в последние дни декабря и в начале января Приморский край будет находиться под влиянием атлантических циклонов. Это приведёт к переменчивой погоде с осадками и колебаниями температуры. Специалисты предполагают, что январь выдастся весьма холодным, но не слишком суровым.
Прогноз на 31 декабря
В последний день уходящего года во Владивостоке предвидится облачная погода с небольшими осадками. Днем температура воздуха составит около -2 градусов по Цельсию, а ночью опустится до -5 градусов. Небо будет затянуто облаками, возможен небольшой снег, что создаст праздничную атмосферу для встречи Нового года.
В других районах Приморья ожидаются похожие условия. Аномальные морозы маловероятны, приятные зимние температуры распространятся по краю. По всему региону пройдут небольшие осадки, что благоприятно повлияет на предновогоднее настроение местного населения.
Прогноз на 1–3 января
1 января во Владивостоке температура немного понизится до -3 градусов днем и -6 ночью. Ожидается небольшой снегопад, который может вновь положительно повлиять на праздничную атмосферу. В целом в регионе синоптическая обстановка существенно не поменяется.
Прогноз на 4–7 января
С 4 по 7 января в край наведается похолодание: температура во Владивостоке может опуститься до -6 градусов днем и до -8 ночью. Небо затянут облака, также возможны осадки в виде снега. В целом температурный фон понизится.
Прогноз на 8–12 января
На второй неделе января прогнозируется небольшое потепление: температура во Владивостоке поднимется до -4 градусов днем и до -6 ночью. Осадки будут менее интенсивными, что создаст более комфортные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по прогнозам синоптиков, декабрь должен был выдастся весьма холодным в Приморском крае.