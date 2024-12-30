Остались без красавицы на новый год? Её ещё можно купить — адреса во Владивостоке

В пресс-службе администрации Владивостока напомнили: всего в краевом центре официально разрешена работа 12 ёлочных базаров. Он работают с 12 декабря, а закроются, что вполне логично, 31 декабря. Да, так бывает, что и вечером этого дня покупают ёлочку — помните, даже в фильме «Ирония судьбы или С лёгким паром» (16+) есть эпизод, в котором 31 декабря в лифт заходит мужчина с ёлкой.