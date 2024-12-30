Последний квест года: как не остаться без еды в Новый год

Стоит отметить, однако, что стоимость доставки в этот день может быть существенно выше, чем обычно, в 2, а то и в 3 раза. Это связано с повышенным спросом и ограниченным количеством курьеров, способных вовремя доставить все заказы. Время доставки, которое обычно составляет от 40 минут до 1.5 часов, в праздничный день может увеличиться, поэтому заказывать лучше заранее.