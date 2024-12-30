Последний квест года: как не остаться без еды в Новый год

Posted 30 декабря, 10:04
Published 30 декабря, 10:04
Modified 30 декабря, 10:04
Updated 30 декабря, 10:04
Потребность в доставке продуктов 31 декабря обусловлена множеством факторов. Во-первых, это удобство — не нужно тратить время на поездку в переполненный магазин и стоять в длинной очереди на кассе. Во-вторых, это время — у многих этот день расписан по минутам между украшением дома, приготовлением блюд и организацией вечеринки. В-третьих, это комфорт — можно спокойно подготовиться к торжеству, зная, что необходимое для праздничного стола привезут прямо к двери.
Во Владивостоке продукты можно заказать через несколько популярных сервисов доставки: «Яндекс Еда», «Деливери» и «СберМаркет». Все эти сервисы будут работать 31 декабря, ведь для многих курьеров это возможность подзаработать на Новогодних заказах. Заказы принимаются из магазинов «Самбери», «Пятерочка» и «Реми» — самых популярных торговых сетей города.
Стоит отметить, однако, что стоимость доставки в этот день может быть существенно выше, чем обычно, в 2, а то и в 3 раза. Это связано с повышенным спросом и ограниченным количеством курьеров, способных вовремя доставить все заказы. Время доставки, которое обычно составляет от 40 минут до 1.5 часов, в праздничный день может увеличиться, поэтому заказывать лучше заранее.
Большинство сервисов закрывают возможность делать заказы ориентировочно в 21:00 по местному времени, но чтобы успеть получить все необходимое, лучше не откладывать покупку на последнюю минуту.