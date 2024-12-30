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Posted 30 декабря, 10:04

Published 30 декабря, 10:04

Modified 30 декабря, 10:04

Updated 30 декабря, 10:04

Где заказать доставку продуктов 31 декабря во Владивостоке?

Последний квест года: как не остаться без еды в Новый год

30 декабря 2024, 10:04
Фото: 1MI.

Где заказать доставку продуктов 31 декабря во Владивостоке?

Сюжет
Новый год
31 декабря — день забот и предпраздничной суеты. Многие жители Владивостока стараются завершить все дела заранее, но, увы, не всегда это удается. Когда холодильник оказывается полупустым за несколько часов до боя курантов, на помощь приходят сервисы доставки продуктов. Какие из них будут работать?

Потребность в доставке продуктов 31 декабря обусловлена множеством факторов. Во-первых, это удобство — не нужно тратить время на поездку в переполненный магазин и стоять в длинной очереди на кассе. Во-вторых, это время — у многих этот день расписан по минутам между украшением дома, приготовлением блюд и организацией вечеринки. В-третьих, это комфорт — можно спокойно подготовиться к торжеству, зная, что необходимое для праздничного стола привезут прямо к двери.

Во Владивостоке продукты можно заказать через несколько популярных сервисов доставки: «Яндекс Еда», «Деливери» и «СберМаркет». Все эти сервисы будут работать 31 декабря, ведь для многих курьеров это возможность подзаработать на Новогодних заказах. Заказы принимаются из магазинов «Самбери», «Пятерочка» и «Реми» — самых популярных торговых сетей города.

Фото: 1MI

Стоит отметить, однако, что стоимость доставки в этот день может быть существенно выше, чем обычно, в 2, а то и в 3 раза. Это связано с повышенным спросом и ограниченным количеством курьеров, способных вовремя доставить все заказы. Время доставки, которое обычно составляет от 40 минут до 1.5 часов, в праздничный день может увеличиться, поэтому заказывать лучше заранее.

Большинство сервисов закрывают возможность делать заказы ориентировочно в 21:00 по местному времени, но чтобы успеть получить все необходимое, лучше не откладывать покупку на последнюю минуту.

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