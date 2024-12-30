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Posted 30 декабря, 01:01

Published 30 декабря, 01:01

Modified 30 декабря, 01:01

Updated 30 декабря, 01:01

Экспресс-рецепты блюд для новогоднего стола для трудоголиков из Приморского края

Простые рецепты салатов на новогодний стол для занятых жителей Приморского края

30 декабря 2024, 01:01
Фото: Изображение Midjourney.

Экспресс-рецепты блюд для новогоднего стола для трудоголиков из Приморского края

Сюжет
Новый год
В некоторых муниципалитетах Приморского края жизнь течет размеренно, но во Владивостоке будни пролетают в динамичной суете. Предновогодний ажиотаж усугубляет обстановку в городе. Если некоторые приморцы с чувством и расстановкой готовятся к празднику, то другие откладывают все на последний день.

Жители Приморского края с нетерпением ждут долгожданный праздник — Новый год. Однако не все обладают достаточным количеством времени на подготовку к 31 декабря. Некоторые «готовят сани летом», а кто-то в круговороте домашних хлопот и работы до сих пор не знает, что приготовить на стол в последний день уходящего года.

Корреспондент «Восток-Медиа» решил подобрать простейшие салаты, которые не потребуют уйму времени и не ударят сильно по карману. Главными критериями были доступность ингредиентов и минимальные затраты времени.

Изучив множество рецептов, выбор был сделан в пользу трех холодных блюд. На готовку каждого из них у вас уйдет не более пятнадцати минут. Не будем терять драгоценное время и приступим к описанию приготовления несложных яств.

Салат №1

Фото: vostokmedia.com

Нам понадобится:

  • Колбаса копченая — 200 граммов;
  • Сыр твердый — 200 граммов;
  • Кукуруза консервированная- 280 граммов;
  • Яйца вареные — 5 штук;
  • Майонез — 160 граммов;
  • Чеснок — 2 зубчика.

Нарезаем мелкими кубиками яйца и колбасу, натираем сыр на крупной терке, измельчаем чеснок. Далее просто смешиваем все составляющие и готово.

Комментарий журналиста в лице повара:

«Мне потребовалось около десяти минут на все манипуляции. Салат очень прост по всем параметрам. По вкусу где-то шесть баллов из десяти. Сытный, хорошо сочетаемый, вполне подойдет для повседневного приготовления. Также его можно быстренько нарезать на стол тем, кто работает в праздничный день».

Салат №2

Фото: vostokmedia.com

Нам понадобится:

  • Помидоры — 600 граммов;
  • Лук репчатый красный — 1 головка;
  • Соус (соевый соус — 2 столовые ложки, соль — по вкусу, кориандр молотый — 0,5 чайной ложки, имбирь молотый — 1 чайная ложка, уксус 9% — 2 столовые ложки, масло растительное — 3 столовые ложки).

Помидоры нарезаем дольками, а лук максимально тонкими полукольцами. Далее переходим к соусу. Растворяем сахар в соевом соусе, затем добавляем остальные ингредиенты. После чего смешиваем овощи с полученным «зельем» и убираем салат на полчаса в холодильник.

Комментарий журналиста в лице повара:

«Увидела в списке кориандр и имбирь и испугалась, что придется бежать в магазин. Но вовремя поняла, что приправы вполне обыденные. Готовка заняла минут десять. Результат мне понравился. Сочетание идеальное. Салат отлично подойдет к застолью. Ставлю восемь баллов из десяти».

Салат №3

Фото: vostokmedia.com

Нам понадобится:

  • Яйца вареные — 3 штуки;
  • Кукуруза консервированная — 300 граммов;
  • Сыр твердый — 200 граммов;
  • Майонез — 3 столовые ложки.

Натираем на крупной терке сыр и яйца, смешиваем все продукты и готово.

Комментарий журналиста в лице повара:

«Максимально простой салат. Готовится нереально быстро. Сочетание приятное, но, на мой вкус, не хватило кукурузных палочек. В целом неплохой вариант. Однако его я заменила бы кальмаром с майонезом на новогоднем столе, такое сочетание идеальное и готовится недолго. Только может возникнуть волокита с варкой морепродуктов. На мой взгляд, блюдо заслуживает пять баллов из десяти».

Мы постарались подобрать интересные блюда, готовка которых не составит труда. К тому же эти рецепты не потребуют дорогостоящих продуктов. Ведь у некоторых людей нет времени не только на кухонные дела, но и на элементарный поход по магазинам в преддверии главного праздника в году. Конечно, эти блюда далеки от ресторанных изысков. Но если приготовить простейший салат с любовью, то и на вкус он будет лучше любого деликатеса. Руки человека способны сотворить шедевр даже из стандартного набора продуктов, главное отнестись к делу с душой.

Готовьте с удовольствием и не в убыток себе. С Наступающим Новым Годом, дорогие приморцы!

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