Простые рецепты салатов на новогодний стол для занятых жителей Приморского края

Posted 30 декабря, 01:01
Published 30 декабря, 01:01
Modified 30 декабря, 01:01
Updated 30 декабря, 01:01
Жители Приморского края с нетерпением ждут долгожданный праздник — Новый год. Однако не все обладают достаточным количеством времени на подготовку к 31 декабря. Некоторые «готовят сани летом», а кто-то в круговороте домашних хлопот и работы до сих пор не знает, что приготовить на стол в последний день уходящего года.
Корреспондент «Восток-Медиа» решил подобрать простейшие салаты, которые не потребуют уйму времени и не ударят сильно по карману. Главными критериями были доступность ингредиентов и минимальные затраты времени.
Изучив множество рецептов, выбор был сделан в пользу трех холодных блюд. На готовку каждого из них у вас уйдет не более пятнадцати минут. Не будем терять драгоценное время и приступим к описанию приготовления несложных яств.
Салат №1
Нам понадобится:
Нарезаем мелкими кубиками яйца и колбасу, натираем сыр на крупной терке, измельчаем чеснок. Далее просто смешиваем все составляющие и готово.
Комментарий журналиста в лице повара:
«Мне потребовалось около десяти минут на все манипуляции. Салат очень прост по всем параметрам. По вкусу где-то шесть баллов из десяти. Сытный, хорошо сочетаемый, вполне подойдет для повседневного приготовления. Также его можно быстренько нарезать на стол тем, кто работает в праздничный день».
Салат №2
Нам понадобится:
Помидоры нарезаем дольками, а лук максимально тонкими полукольцами. Далее переходим к соусу. Растворяем сахар в соевом соусе, затем добавляем остальные ингредиенты. После чего смешиваем овощи с полученным «зельем» и убираем салат на полчаса в холодильник.
Комментарий журналиста в лице повара:
«Увидела в списке кориандр и имбирь и испугалась, что придется бежать в магазин. Но вовремя поняла, что приправы вполне обыденные. Готовка заняла минут десять. Результат мне понравился. Сочетание идеальное. Салат отлично подойдет к застолью. Ставлю восемь баллов из десяти».
Салат №3
Нам понадобится:
Натираем на крупной терке сыр и яйца, смешиваем все продукты и готово.
Комментарий журналиста в лице повара:
«Максимально простой салат. Готовится нереально быстро. Сочетание приятное, но, на мой вкус, не хватило кукурузных палочек. В целом неплохой вариант. Однако его я заменила бы кальмаром с майонезом на новогоднем столе, такое сочетание идеальное и готовится недолго. Только может возникнуть волокита с варкой морепродуктов. На мой взгляд, блюдо заслуживает пять баллов из десяти».
Мы постарались подобрать интересные блюда, готовка которых не составит труда. К тому же эти рецепты не потребуют дорогостоящих продуктов. Ведь у некоторых людей нет времени не только на кухонные дела, но и на элементарный поход по магазинам в преддверии главного праздника в году. Конечно, эти блюда далеки от ресторанных изысков. Но если приготовить простейший салат с любовью, то и на вкус он будет лучше любого деликатеса. Руки человека способны сотворить шедевр даже из стандартного набора продуктов, главное отнестись к делу с душой.
Готовьте с удовольствием и не в убыток себе. С Наступающим Новым Годом, дорогие приморцы!
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