Режим работы общественного транспорта Владивостока в праздники

Как транспорт будет ходить в праздничные дни во Владивостоке

Сюжет Новый год

На чем доехать в гости или на праздничное мероприятие в Новый год? Транспорт во Владивостоке продолжит ходить даже 1 января, но по немного измененному расписанию.

Специалисты администрации Владивостока рассказали, что в праздничные дни троллейбусы, трамваи, фуникулер и паромы во Владивостоке будут ходить по своему обычному расписанию. Изменения в графике затронут только автобусы и электробус: транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. Расписание автобусов будет следующим: № маршрута Наименование маршрута Начало работы Окончание работы Интервал движения (мин) 1 Седанка — Окатовая — Змеинка 06:00 23:00 20 3 Шестой километр — Луговая 07:10 21:30 60 4 Автовокзал — Калинина — Окатовая 06:00 20:34 20 5 Назимовская батарея — Площадь Борцов Революции — Назимовская батарея 05:55 23:25 20 7 Баляева — Ж/д вокзал 06:00 23:10 10 8 Луговая — Трудовая — Окатовая — Луговая 06:00 22:20 12 9 Дальхимпром — Некрасовская 06:30 22:00 30 10 Дальхимпром — Луговая 06:40 19:40 73 12 Героев Варяга — Иртышская — 1-я Речка — Семеновская 07:00 20:00 90 13 Змеинка — Ж/д вокзал 06:00 23:00 15 13К Змеинка — Луговая 06:30 22:55 15 14 Зеленый Бульвар — Баляева — Луговая 06:30 22:30 15 15 Приморский океанариум — Кампус ДВФУ — ТЦ «Изумруд» — 1-я Речка — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум 06:00 23:45 14 15К Трудовая — Т/Ц «Изумруд» 06:00 23:07 11 16Ц Нейбута — Фуникулер — Площадь Борцов Революции 06:00 23:30 12 16Б Нейбута — Баляева 06:00 23:00 5 16К Нейбута — Луговая 06:30 23:00 15 16Д Ватутина — Баляева 06:30 22:00 30 17 Карбышева — Семеновская 06:30 22:50 6 18 Ладыгина — Шепеткова — Луговая 06:00 22:20 10 19 Хабаровская — Семеновская 07:30 19:30 40 20 Давыдова — Автовокзал 06:40 21:10 40 22 Парис — Мини-ТЭЦ «Центральная» — Канал (о. Русский) — Поспелово — ТЦ «Изумруд» 06:30 21:30 130 23 Семеновская — Енисейская — Автовокзал 06:00 00:00 4 23Л Больница ДВНЦ — Площадь Борцов Революции — Луговая 06:00 22:30 100 24 Фанзавод — Площадь Борцов Революции — Луговая 06:00 22:51 24 27 Бухта Тихая — м. Голдобин — Бухта Тихая 06:04 20:55 25 28 Бухта Емар — Семеновская 06:20 22:00 35 28К Бухта Емар — ст. Океанская 07:00 20:25 102 29 Воевода — ТЦ «Изумруд» 06:00 21:35 40 29К Воевода — Мини-ТЭЦ «Центральная» — Поспелово 05:20 22:10 50 30 Бухта Тихая — Окатовая — Бухта Тихая 06:00 22:50 11 30К Бухта Тихая — Черемуховая — Бухта Тихая 07:00 21:25 23 31 Бухта Тихая — Ж/д вокзал 05:10 23:45 5 31К Луговая — Фадеева — Патрокл 06:30 22:30 22 32 Луговая — Госпиталь ветеранов войн 07:25 17:50 70 33 Днепровская АЗС — Автовокзал 06:00 22:30 20 34 Бухта Тихая — Сахарный ключ — Находкинская 06:04 19:37 180 35 57 микрорайон — Некрасовская 06:30 23:00 10 37 Сабанеева — Баляева 06:30 21:00 10 38 Толстого — Фуникулер — Семеновская 06:00 22:40 10 39 Сафонова — Луговая 06:30 22:20 11 39Д Сафонова — Ж/д вокзал 06:50 21:55 110 40 Семеновская — Завод «Варяг» 06:00 22:59 12 40а Лесной квартал — Семеновская 06:06 23:00 12 42 Садгород — 2-я Речка — Садгород 06:00 22:30 30 43 Больница ДВНЦ — Автовокзал 06:00 20:30 8 44 Фанзавод — ст. Угольная 07:15 19:30 75 54А Луговая — Площадь Борцов Революции — Баляева — Луговая 06:00 23:20 6 55 3-я Рабочая — Площадь Борцов Революции — Диомид — 3-я Рабочая 06:00 23:00 9 59 Маяк — Фабрика «Заря» — Чкалова 06:07 22:41 14 60 Маяк — 1-я Речка — Завод «Варяг» 06:10 22:35 7 62 Маяк — Окатовая — Трудовая 06:30 22:00 30 63 Маяк — Инструментальный завод — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум 06:00 22:50 30 64 Бухта Тихая — Луговая — Академическая 05:50 23:00 11 66 64 микрорайон — Площадь Борцов Революции 06:00 23:00 14 68 ТЦ «Приморье» — Семеновская 06:00 22:25 10 72 Бухта Емар — Луговая 06:30 22:00 55 74 Баляева — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум 07:00 22:00 35 75 3-я Рабочая — ТД «Тихоокеанский» — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум 06:30 22:30 130 76 Бухта Тихая — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум 06:00 21:30 120 77 Автовокзал — Парк Победы — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум 05:50 22:50 18 78 Волховская — Семеновская 06:20 21:00 80 79 Бухта Тихая — Перинатальный центр — Черемуховая — ТЦ «Изумруд» 06:00 22:30 40 81 Маяк — Енисейская — Автовокзал 06:00 23:00 20 82 Завод «Варяг» — Окатовая — Завод «Варяг» 06:06 22:40 15 85 Тухачевского — Фуникулер 06:30 22:00 15 86 Нерчинская — Семеновская 07:00 22:30 32 87 Семеновская — Мыс Чумака 06:00 21:00 60 90 Площадь Борцов Революции — Луговая — Спортивная — Площадь Борцов Революции 06:35 20:50 40 91 Майора Филипова — Багратиона 06:00 22:50 40 92 Школьная — Сафонова — Школьная 07:00 23:00 15 93 Причал (о. Попова) — Аптека 07:20 21:40 240 94Д Центр (с. Береговое) — 54 км автодороги 05А-214 (с 01.11.2023 по 30.04.2024) 08:20 20:00 240 95 Снеговая Падь — Тухачевского — Суханова — Площадь Борцов Революции 06:00 23:30 15 96 Луговая — пр. 100-летия Владивостока — Луговая 06:50 21:00 90 97 Нейбута — 3-я Рабочая — Автовокзал 07:00 20:50 110 98 Шестой километр — Дальхимпром — Снеговая Падь 07:05 19:50 90 98Д Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая 06:00 23:40 15 98Ц Луговая — Площадь Борцов Революции — Снеговая Падь — Луговая 06:00 23:40 15 99 Адмирала Смирнова — 1-я Речка — Площадь Борцов Революции 06:00 22:40 30 Следить за движением транспорта можно на портале Правительства Приморского края Общественный транспорт Приморского края