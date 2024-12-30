Режим работы общественного транспорта Владивостока в праздники

Posted 30 декабря, 02:29
Published 30 декабря, 02:29
Modified 30 декабря, 02:29
Updated 30 декабря, 02:29
Специалисты администрации Владивостока рассказали, что в праздничные дни троллейбусы, трамваи, фуникулер и паромы во Владивостоке будут ходить по своему обычному расписанию.
Изменения в графике затронут только автобусы и электробус: транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. Расписание автобусов будет следующим:
|
№ маршрута
|
Наименование маршрута
|
Начало работы
|
Окончание работы
|
Интервал движения (мин)
|
1
|
Седанка — Окатовая — Змеинка
|
06:00
|
23:00
|
20
|
3
|
Шестой километр — Луговая
|
07:10
|
21:30
|
60
|
4
|
Автовокзал — Калинина — Окатовая
|
06:00
|
20:34
|
20
|
5
|
Назимовская батарея — Площадь Борцов Революции — Назимовская батарея
|
05:55
|
23:25
|
20
|
7
|
Баляева — Ж/д вокзал
|
06:00
|
23:10
|
10
|
8
|
Луговая — Трудовая — Окатовая — Луговая
|
06:00
|
22:20
|
12
|
9
|
Дальхимпром — Некрасовская
|
06:30
|
22:00
|
30
|
10
|
Дальхимпром — Луговая
|
06:40
|
19:40
|
73
|
12
|
Героев Варяга — Иртышская — 1-я Речка — Семеновская
|
07:00
|
20:00
|
90
|
13
|
Змеинка — Ж/д вокзал
|
06:00
|
23:00
|
15
|
13К
|
Змеинка — Луговая
|
06:30
|
22:55
|
15
|
14
|
Зеленый Бульвар — Баляева — Луговая
|
06:30
|
22:30
|
15
|
15
|
Приморский океанариум — Кампус ДВФУ — ТЦ «Изумруд» — 1-я Речка — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум
|
06:00
|
23:45
|
14
|
15К
|
Трудовая — Т/Ц «Изумруд»
|
06:00
|
23:07
|
11
|
16Ц
|
Нейбута — Фуникулер — Площадь Борцов Революции
|
06:00
|
23:30
|
12
|
16Б
|
Нейбута — Баляева
|
06:00
|
23:00
|
5
|
16К
|
Нейбута — Луговая
|
06:30
|
23:00
|
15
|
16Д
|
Ватутина — Баляева
|
06:30
|
22:00
|
30
|
17
|
Карбышева — Семеновская
|
06:30
|
22:50
|
6
|
18
|
Ладыгина — Шепеткова — Луговая
|
06:00
|
22:20
|
10
|
19
|
Хабаровская — Семеновская
|
07:30
|
19:30
|
40
|
20
|
Давыдова — Автовокзал
|
06:40
|
21:10
|
40
|
22
|
Парис — Мини-ТЭЦ «Центральная» — Канал (о. Русский) — Поспелово — ТЦ «Изумруд»
|
06:30
|
21:30
|
130
|
23
|
Семеновская — Енисейская — Автовокзал
|
06:00
|
00:00
|
4
|
23Л
|
Больница ДВНЦ — Площадь Борцов Революции — Луговая
|
06:00
|
22:30
|
100
|
24
|
Фанзавод — Площадь Борцов Революции — Луговая
|
06:00
|
22:51
|
24
|
27
|
Бухта Тихая — м. Голдобин — Бухта Тихая
|
06:04
|
20:55
|
25
|
28
|
Бухта Емар — Семеновская
|
06:20
|
22:00
|
35
|
28К
|
Бухта Емар — ст. Океанская
|
07:00
|
20:25
|
102
|
29
|
Воевода — ТЦ «Изумруд»
|
06:00
|
21:35
|
40
|
29К
|
Воевода — Мини-ТЭЦ «Центральная» — Поспелово
|
05:20
|
22:10
|
50
|
30
|
Бухта Тихая — Окатовая — Бухта Тихая
|
06:00
|
22:50
|
11
|
30К
|
Бухта Тихая — Черемуховая — Бухта Тихая
|
07:00
|
21:25
|
23
|
31
|
Бухта Тихая — Ж/д вокзал
|
05:10
|
23:45
|
5
|
31К
|
Луговая — Фадеева — Патрокл
|
06:30
|
22:30
|
22
|
32
|
Луговая — Госпиталь ветеранов войн
|
07:25
|
17:50
|
70
|
33
|
Днепровская АЗС — Автовокзал
|
06:00
|
22:30
|
20
|
34
|
Бухта Тихая — Сахарный ключ — Находкинская
|
06:04
|
19:37
|
180
|
35
|
57 микрорайон — Некрасовская
|
06:30
|
23:00
|
10
|
37
|
Сабанеева — Баляева
|
06:30
|
21:00
|
10
|
38
|
Толстого — Фуникулер — Семеновская
|
06:00
|
22:40
|
10
|
39
|
Сафонова — Луговая
|
06:30
|
22:20
|
11
|
39Д
|
Сафонова — Ж/д вокзал
|
06:50
|
21:55
|
110
|
40
|
Семеновская — Завод «Варяг»
|
06:00
|
22:59
|
12
|
40а
|
Лесной квартал — Семеновская
|
06:06
|
23:00
|
12
|
42
|
Садгород — 2-я Речка — Садгород
|
06:00
|
22:30
|
30
|
43
|
Больница ДВНЦ — Автовокзал
|
06:00
|
20:30
|
8
|
44
|
Фанзавод — ст. Угольная
|
07:15
|
19:30
|
75
|
54А
|
Луговая — Площадь Борцов Революции — Баляева — Луговая
|
06:00
|
23:20
|
6
|
55
|
3-я Рабочая — Площадь Борцов Революции — Диомид — 3-я Рабочая
|
06:00
|
23:00
|
9
|
59
|
Маяк — Фабрика «Заря» — Чкалова
|
06:07
|
22:41
|
14
|
60
|
Маяк — 1-я Речка — Завод «Варяг»
|
06:10
|
22:35
|
7
|
62
|
Маяк — Окатовая — Трудовая
|
06:30
|
22:00
|
30
|
63
|
Маяк — Инструментальный завод — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум
|
06:00
|
22:50
|
30
|
64
|
Бухта Тихая — Луговая — Академическая
|
05:50
|
23:00
|
11
|
66
|
64 микрорайон — Площадь Борцов Революции
|
06:00
|
23:00
|
14
|
68
|
ТЦ «Приморье» — Семеновская
|
06:00
|
22:25
|
10
|
72
|
Бухта Емар — Луговая
|
06:30
|
22:00
|
55
|
74
|
Баляева — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум
|
07:00
|
22:00
|
35
|
75
|
3-я Рабочая — ТД «Тихоокеанский» — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум
|
06:30
|
22:30
|
130
|
76
|
Бухта Тихая — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум
|
06:00
|
21:30
|
120
|
77
|
Автовокзал — Парк Победы — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум
|
05:50
|
22:50
|
18
|
78
|
Волховская — Семеновская
|
06:20
|
21:00
|
80
|
79
|
Бухта Тихая — Перинатальный центр — Черемуховая — ТЦ «Изумруд»
|
06:00
|
22:30
|
40
|
81
|
Маяк — Енисейская — Автовокзал
|
06:00
|
23:00
|
20
|
82
|
Завод «Варяг» — Окатовая — Завод «Варяг»
|
06:06
|
22:40
|
15
|
85
|
Тухачевского — Фуникулер
|
06:30
|
22:00
|
15
|
86
|
Нерчинская — Семеновская
|
07:00
|
22:30
|
32
|
87
|
Семеновская — Мыс Чумака
|
06:00
|
21:00
|
60
|
90
|
Площадь Борцов Революции — Луговая — Спортивная — Площадь Борцов Революции
|
06:35
|
20:50
|
40
|
91
|
Майора Филипова — Багратиона
|
06:00
|
22:50
|
40
|
92
|
Школьная — Сафонова — Школьная
|
07:00
|
23:00
|
15
|
93
|
Причал (о. Попова) — Аптека
|
07:20
|
21:40
|
240
|
94Д
|
Центр (с. Береговое) — 54 км автодороги 05А-214 (с 01.11.2023 по 30.04.2024)
|
08:20
|
20:00
|
240
|
95
|
Снеговая Падь — Тухачевского — Суханова — Площадь Борцов Революции
|
06:00
|
23:30
|
15
|
96
|
Луговая — пр. 100-летия Владивостока — Луговая
|
06:50
|
21:00
|
90
|
97
|
Нейбута — 3-я Рабочая — Автовокзал
|
07:00
|
20:50
|
110
|
98
|
Шестой километр — Дальхимпром — Снеговая Падь
|
07:05
|
19:50
|
90
|
98Д
|
Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая
|
06:00
|
23:40
|
15
|
98Ц
|
Луговая — Площадь Борцов Революции — Снеговая Падь — Луговая
|
06:00
|
23:40
|
15
|
99
|
Адмирала Смирнова — 1-я Речка — Площадь Борцов Революции
|
06:00
|
22:40
|
30
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