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Posted 30 декабря, 02:29

Published 30 декабря, 02:29

Modified 30 декабря, 02:29

Updated 30 декабря, 02:29

Как транспорт будет ходить в праздничные дни во Владивостоке

Режим работы общественного транспорта Владивостока в праздники

30 декабря 2024, 02:29
Фото: Изображение Midjourney.

Как транспорт будет ходить в праздничные дни во Владивостоке

Сюжет
Новый год
На чем доехать в гости или на праздничное мероприятие в Новый год? Транспорт во Владивостоке продолжит ходить даже 1 января, но по немного измененному расписанию.

Специалисты администрации Владивостока рассказали, что в праздничные дни троллейбусы, трамваи, фуникулер и паромы во Владивостоке будут ходить по своему обычному расписанию.

Изменения в графике затронут только автобусы и электробус: транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. Расписание автобусов будет следующим:

 

№ маршрута

Наименование маршрута

Начало работы

Окончание работы

Интервал движения (мин)

1

Седанка — Окатовая — Змеинка

06:00

23:00

20

3

Шестой километр — Луговая

07:10

21:30

60

4

Автовокзал — Калинина — Окатовая

06:00

20:34

20

5

Назимовская батарея — Площадь Борцов Революции — Назимовская батарея

05:55

23:25

20

7

Баляева — Ж/д вокзал

06:00

23:10

10

8

Луговая — Трудовая — Окатовая — Луговая

06:00

22:20

12

9

Дальхимпром — Некрасовская

06:30

22:00

30

10

Дальхимпром — Луговая

06:40

19:40

73

12

Героев Варяга — Иртышская — 1-я Речка — Семеновская

07:00

20:00

90

 

13

Змеинка — Ж/д вокзал

06:00

23:00

15

13К

Змеинка — Луговая

06:30

22:55

15

14

Зеленый Бульвар — Баляева — Луговая

06:30

22:30

15

15

Приморский океанариум — Кампус ДВФУ — ТЦ «Изумруд» — 1-я Речка — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум

06:00

23:45

14

15К

Трудовая — Т/Ц «Изумруд»

06:00

23:07

11

16Ц

Нейбута — Фуникулер — Площадь Борцов Революции

06:00

23:30

12

16Б

Нейбута — Баляева

06:00

23:00

5

16К

Нейбута — Луговая

06:30

23:00

15

16Д

Ватутина — Баляева

06:30

22:00

30

 

17

Карбышева — Семеновская

06:30

22:50

6

18

Ладыгина — Шепеткова — Луговая

06:00

22:20

10

19

Хабаровская — Семеновская

07:30

19:30

40

20

Давыдова — Автовокзал

06:40

21:10

40

22

Парис — Мини-ТЭЦ «Центральная» — Канал (о. Русский) — Поспелово — ТЦ «Изумруд»

06:30

21:30

130

23

Семеновская — Енисейская — Автовокзал

06:00

00:00

4

23Л

Больница ДВНЦ — Площадь Борцов Революции — Луговая

06:00

22:30

100

24

Фанзавод — Площадь Борцов Революции — Луговая

06:00

22:51

24

27

Бухта Тихая — м. Голдобин — Бухта Тихая

06:04

20:55

25

 

28

Бухта Емар — Семеновская

06:20

22:00

35

28К

Бухта Емар — ст. Океанская

07:00

20:25

102

29

Воевода — ТЦ «Изумруд»

06:00

21:35

40

29К

Воевода — Мини-ТЭЦ «Центральная» — Поспелово

05:20

22:10

50

30

Бухта Тихая — Окатовая — Бухта Тихая

06:00

22:50

11

30К

Бухта Тихая — Черемуховая — Бухта Тихая

07:00

21:25

23

31

Бухта Тихая — Ж/д вокзал

05:10

23:45

5

31К

Луговая — Фадеева — Патрокл

06:30

22:30

22

32

Луговая — Госпиталь ветеранов войн

07:25

17:50

70

33

Днепровская АЗС — Автовокзал

06:00

22:30

20

34

Бухта Тихая — Сахарный ключ — Находкинская

06:04

19:37

180

 

35

57 микрорайон — Некрасовская

06:30

23:00

10

37

Сабанеева — Баляева

06:30

21:00

10

38

Толстого — Фуникулер — Семеновская

06:00

22:40

10

39

Сафонова — Луговая

06:30

22:20

11

39Д

Сафонова — Ж/д вокзал

06:50

21:55

110

40

Семеновская — Завод «Варяг»

06:00

22:59

12

40а

Лесной квартал — Семеновская

06:06

23:00

12

42

Садгород — 2-я Речка — Садгород

06:00

22:30

30

43

Больница ДВНЦ — Автовокзал

06:00

20:30

8

44

Фанзавод — ст. Угольная

07:15

19:30

75

54А

Луговая — Площадь Борцов Революции — Баляева — Луговая

06:00

23:20

6

55

3-я Рабочая — Площадь Борцов Революции — Диомид — 3-я Рабочая

06:00

23:00

9

59

Маяк — Фабрика «Заря» — Чкалова

06:07

22:41

14

60

Маяк — 1-я Речка — Завод «Варяг»

06:10

22:35

7

62

Маяк — Окатовая — Трудовая

06:30

22:00

30

63

Маяк — Инструментальный завод — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум

06:00

22:50

30

64

Бухта Тихая — Луговая — Академическая

05:50

23:00

11

66

64 микрорайон — Площадь Борцов Революции

06:00

23:00

14

68

ТЦ «Приморье» — Семеновская

06:00

22:25

10

72

Бухта Емар — Луговая

06:30

22:00

55

74

Баляева — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум

07:00

22:00

35

75

3-я Рабочая — ТД «Тихоокеанский» — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум

06:30

22:30

130

76

Бухта Тихая — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум

06:00

21:30

120

77

Автовокзал — Парк Победы — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум

05:50

22:50

18

78

Волховская — Семеновская

06:20

21:00

80

79

Бухта Тихая — Перинатальный центр — Черемуховая — ТЦ «Изумруд»

06:00

22:30

40

81

Маяк — Енисейская — Автовокзал

06:00

23:00

20

82

Завод «Варяг» — Окатовая — Завод «Варяг»

06:06

22:40

15

85

Тухачевского — Фуникулер

06:30

22:00

15

86

Нерчинская — Семеновская

07:00

22:30

32

87

Семеновская — Мыс Чумака

06:00

21:00

60

90

Площадь Борцов Революции — Луговая — Спортивная — Площадь Борцов Революции

06:35

20:50

40

91

Майора Филипова — Багратиона

06:00

22:50

40

92

Школьная — Сафонова — Школьная

07:00

23:00

15

93

Причал (о. Попова) — Аптека

07:20

21:40

240

94Д

Центр (с. Береговое) — 54 км автодороги 05А-214 (с 01.11.2023 по 30.04.2024)

08:20

20:00

240

95

Снеговая Падь — Тухачевского — Суханова — Площадь Борцов Революции

06:00

23:30

15

96

Луговая — пр. 100-летия Владивостока — Луговая

06:50

21:00

90

97

Нейбута — 3-я Рабочая — Автовокзал

07:00

20:50

110

98

Шестой километр — Дальхимпром — Снеговая Падь

07:05

19:50

90

98Д

Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая

06:00

23:40

15

98Ц

Луговая — Площадь Борцов Революции — Снеговая Падь — Луговая

06:00

23:40

15

99

Адмирала Смирнова — 1-я Речка — Площадь Борцов Революции

06:00

22:40

30

Следить за движением транспорта можно на портале Правительства Приморского края

#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Транспорт#Приморский край#Приморье
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