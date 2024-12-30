Шарики за 50 рублей и произведения искусства: обзор цен на елочные игрушки в Приморье

Сколько стоят новогодние украшения в Приморье

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Перед Новым годом большинство семей ставит дома елку. Многие стараются подготовиться заранее. Тем, кто решил повременить, а теперь не знает, на какую сумму можно рассчитывать, мы решили помочь. Обзор цен на новогодние украшения в приморских магазинах — в материале «Восток-Медиа».

С приближением новогодних праздников жители Приморского края активно готовятся к украшению своих домов и выбору новогодних атрибутов. Одним из самых популярных элементов декора являются елочные игрушки, которые помогают создать атмосферу праздника и радости. Мы сходили на шопинг и ознакомились с ценами на елочные игрушки в сетевых магазинах Приморского края. Украшения можно найти на любой вкус и цвет. При этом не исключено, что в последний день в магазинах выстроятся очереди за гирляндами и елочными игрушками. «Бубль Гум» Цены на елочные игрушки начинаются от весьма приятных: 50 рублей за одно украшение и 100 — за набор. Есть при этом и варианты значительно дороже. За декорированные фигурки в глазури нужно будет отдать тысячу рублей. По карте цена заметно ниже — 599,90. Мягкие, в том числе плюшевые и вязаные украшения, будут стоить от 199 рублей. Фото: vostokmedia.com Красивые стеклянные игрушки в виде животных и сказочных героев отдают по акции. Полностью украсить ими елку обойдется все же недешево, цена одной игрушки — 400-500 рублей. Фото: vostokmedia.com Фигурки Дедов Морозов и Снегурочек мы нашли только в этом магазине. Если вам захочется поселить их под своей елочкой, придется отдать как минимум четыре тысячи рублей. Фото: vostokmedia.com Простые стеклянные шарики будут стоить от 200 рублей, прозрачные и ажурные будут уже дороже. Фото: vostokmedia.com На соседней вешалке красуются похожие шары, но уже из окрашенного пластика. Цены на них — от 59 рублей. Фото: vostokmedia.com Куда дешевле покупать сразу коробку. Самая маленькая — из восьми небольших украшений — стоит 200 рублей. Набор из 16 сердечек предлагают купить за тысячу рублей. Фото: vostokmedia.com Бусы на елку будут стоить от ста рублей, мишура — от 29 до трехсот. Самая недорогая — тоненькая, в неоновых цветах. Подороже пушистая, более дешевая — потоньше. Фото: vostokmedia.com Удивил разброс цен на гирлянды. Самые дешевые обойдутся в 200 рублей, вариантов «немного дороже» найти не удалось, «подороже» — это сразу две-три тысячи. Фото: vostokmedia.com Продают также и декоративные еловые ветки. Некоторые с искусственным снегом, другие — с ягодками. Фото: vostokmedia.com «Реми» В «Реми» можно найти варианты дешевле: наборы из 4-х штук за 99 рублей, два огромных синих шара за 239, большие наборы из 12-20 шариков будут стоить 399-599 рублей. Фото: vostokmedia.com Есть и стеклянные шары, за них придется отдать 459 рублей, в наборе четыре штуки. Фото: vostokmedia.com Игрушки более замысловатых форм тоже в наличии, но выбор куда меньше — совы, шишки, олени. Фото: vostokmedia.com Маленькую елочку можно купить за 149 рублей. Есть детские короны и волшебные палочки — 79 и 39 рублей соответственно. Фото: vostokmedia.com «Самбери» Выбор не очень большой, но цены весьма приятные. Комплект елочных игрушек в огромной коробке в форме елки будет стоить 699 рублей. С картой магазина сделают скидку. Набор из двенадцати крупных разноцветных новогодних шаров в блестках отдают за 1199 или 899 рублей. Фото: vostokmedia.com Маленькие наборы шаров можно купить за 89 рублей по карте. Фото: vostokmedia.com Помимо крупных сетевых магазинов, жители Приморского края могут найти интересные варианты елочных игрушек на ярмарках и выставках местных мастеров. Изделия там чаруют тонким исполнением, но цены могут быть кусачими — как-никак, ручная работа. Сколько стоит украсить елку Жители Приморья подсчитали, в какую цену им обошлись декорации к Новому году. Разброс поражает. «Не потратили в этом году ни копейки — шарики нашлись в гараже, сохранились даже советские, а елка ждала своей участи в кладовке»; «Для меня все украшения обошлись в тысячу рублей: елочка маленькая, настольная, игрушек хватило всего одного недорогого набора. В гостинку больше и не нужно»; «Мы уложились в десять тысяч. Восемь отдали за натуральную елку — раскидистую, под потолок. На подставку ушла еще тысяча, на гирлянду столько же. Игрушки у нас живут годами, как раз на них не тратимся совсем»; «Мой бюджет был неограничен, хотелось сделать все красиво. В итоге тысяч 30 ушло. Елка со встроенными светодиодами, игрушки. Хотелось бы, конечно, это все сохранить лет на 10. Надеюсь, так и получится», — рассказали жители Приморья. Новогодние елки во Владивостоке также найдутся на любой вкус и кошелек. Цены — от трехсот рублей и до бесконечности. Дешевле взять настоящую? Сколько стоят новогодние елки во Владивостоке? Узнать подробнее Как тебе за триста? — Во Владивостоке продаются елки не только за 100 тысяч — видео Узнать подробнее Елка за 100 тысяч — не предел: пугающе дорогие украшения продают во Владивостоке Узнать подробнее Читайте также: Осталось всего несколько недель: уникальное место открыли в Приморье — но ненадолго Останавливают десятки машин: Деды Морозы дежурят на трассах в Приморье Над городом туман, солнце жарит как летом: неожиданно сильно потеплело в Приморье