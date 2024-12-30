Шарики за 50 рублей и произведения искусства: обзор цен на елочные игрушки в Приморье

Posted 30 декабря, 04:23
Published 30 декабря, 04:23
Modified 30 декабря, 04:23
Updated 30 декабря, 04:23
С приближением новогодних праздников жители Приморского края активно готовятся к украшению своих домов и выбору новогодних атрибутов. Одним из самых популярных элементов декора являются елочные игрушки, которые помогают создать атмосферу праздника и радости.
Мы сходили на шопинг и ознакомились с ценами на елочные игрушки в сетевых магазинах Приморского края.
Украшения можно найти на любой вкус и цвет. При этом не исключено, что в последний день в магазинах выстроятся очереди за гирляндами и елочными игрушками.
«Бубль Гум»
Цены на елочные игрушки начинаются от весьма приятных: 50 рублей за одно украшение и 100 — за набор. Есть при этом и варианты значительно дороже.
За декорированные фигурки в глазури нужно будет отдать тысячу рублей. По карте цена заметно ниже — 599,90.
Мягкие, в том числе плюшевые и вязаные украшения, будут стоить от 199 рублей.
Красивые стеклянные игрушки в виде животных и сказочных героев отдают по акции. Полностью украсить ими елку обойдется все же недешево, цена одной игрушки — 400-500 рублей.
Фигурки Дедов Морозов и Снегурочек мы нашли только в этом магазине. Если вам захочется поселить их под своей елочкой, придется отдать как минимум четыре тысячи рублей.
Простые стеклянные шарики будут стоить от 200 рублей, прозрачные и ажурные будут уже дороже.
На соседней вешалке красуются похожие шары, но уже из окрашенного пластика. Цены на них — от 59 рублей.
Куда дешевле покупать сразу коробку. Самая маленькая — из восьми небольших украшений — стоит 200 рублей. Набор из 16 сердечек предлагают купить за тысячу рублей.
Бусы на елку будут стоить от ста рублей, мишура — от 29 до трехсот. Самая недорогая — тоненькая, в неоновых цветах. Подороже пушистая, более дешевая — потоньше.
Удивил разброс цен на гирлянды. Самые дешевые обойдутся в 200 рублей, вариантов «немного дороже» найти не удалось, «подороже» — это сразу две-три тысячи.
Продают также и декоративные еловые ветки. Некоторые с искусственным снегом, другие — с ягодками.
«Реми»
В «Реми» можно найти варианты дешевле: наборы из 4-х штук за 99 рублей, два огромных синих шара за 239, большие наборы из 12-20 шариков будут стоить 399-599 рублей.
Есть и стеклянные шары, за них придется отдать 459 рублей, в наборе четыре штуки.
Игрушки более замысловатых форм тоже в наличии, но выбор куда меньше — совы, шишки, олени.
Маленькую елочку можно купить за 149 рублей. Есть детские короны и волшебные палочки — 79 и 39 рублей соответственно.
«Самбери»
Выбор не очень большой, но цены весьма приятные. Комплект елочных игрушек в огромной коробке в форме елки будет стоить 699 рублей. С картой магазина сделают скидку. Набор из двенадцати крупных разноцветных новогодних шаров в блестках отдают за 1199 или 899 рублей.
Маленькие наборы шаров можно купить за 89 рублей по карте.
Помимо крупных сетевых магазинов, жители Приморского края могут найти интересные варианты елочных игрушек на ярмарках и выставках местных мастеров. Изделия там чаруют тонким исполнением, но цены могут быть кусачими — как-никак, ручная работа.
Сколько стоит украсить елку
Жители Приморья подсчитали, в какую цену им обошлись декорации к Новому году. Разброс поражает.
«Не потратили в этом году ни копейки — шарики нашлись в гараже, сохранились даже советские, а елка ждала своей участи в кладовке»;
«Для меня все украшения обошлись в тысячу рублей: елочка маленькая, настольная, игрушек хватило всего одного недорогого набора. В гостинку больше и не нужно»;
«Мы уложились в десять тысяч. Восемь отдали за натуральную елку — раскидистую, под потолок. На подставку ушла еще тысяча, на гирлянду столько же. Игрушки у нас живут годами, как раз на них не тратимся совсем»;
«Мой бюджет был неограничен, хотелось сделать все красиво. В итоге тысяч 30 ушло. Елка со встроенными светодиодами, игрушки. Хотелось бы, конечно, это все сохранить лет на 10. Надеюсь, так и получится», — рассказали жители Приморья.
Новогодние елки во Владивостоке также найдутся на любой вкус и кошелек. Цены — от трехсот рублей и до бесконечности.