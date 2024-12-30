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Posted 30 декабря, 04:23

Published 30 декабря, 04:23

Modified 30 декабря, 04:23

Updated 30 декабря, 04:23

Сколько стоят новогодние украшения в Приморье

Шарики за 50 рублей и произведения искусства: обзор цен на елочные игрушки в Приморье

30 декабря 2024, 04:23
Фото: vostokmedia.com.

Сколько стоят новогодние украшения в Приморье

Сюжет
Новый год
Перед Новым годом большинство семей ставит дома елку. Многие стараются подготовиться заранее. Тем, кто решил повременить, а теперь не знает, на какую сумму можно рассчитывать, мы решили помочь. Обзор цен на новогодние украшения в приморских магазинах — в материале «Восток-Медиа».

С приближением новогодних праздников жители Приморского края активно готовятся к украшению своих домов и выбору новогодних атрибутов. Одним из самых популярных элементов декора являются елочные игрушки, которые помогают создать атмосферу праздника и радости.

Мы сходили на шопинг и ознакомились с ценами на елочные игрушки в сетевых магазинах Приморского края.

Украшения можно найти на любой вкус и цвет. При этом не исключено, что в последний день в магазинах выстроятся очереди за гирляндами и елочными игрушками.

«Бубль Гум»

Цены на елочные игрушки начинаются от весьма приятных: 50 рублей за одно украшение и 100 — за набор. Есть при этом и варианты значительно дороже.

За декорированные фигурки в глазури нужно будет отдать тысячу рублей. По карте цена заметно ниже — 599,90.

Мягкие, в том числе плюшевые и вязаные украшения, будут стоить от 199 рублей.

Фото: vostokmedia.com

Красивые стеклянные игрушки в виде животных и сказочных героев отдают по акции. Полностью украсить ими елку обойдется все же недешево, цена одной игрушки — 400-500 рублей.

Фото: vostokmedia.com

Фигурки Дедов Морозов и Снегурочек мы нашли только в этом магазине. Если вам захочется поселить их под своей елочкой, придется отдать как минимум четыре тысячи рублей.

Фото: vostokmedia.com

Простые стеклянные шарики будут стоить от 200 рублей, прозрачные и ажурные будут уже дороже.

Фото: vostokmedia.com

На соседней вешалке красуются похожие шары, но уже из окрашенного пластика. Цены на них — от 59 рублей.

Фото: vostokmedia.com

Куда дешевле покупать сразу коробку. Самая маленькая — из восьми небольших украшений — стоит 200 рублей. Набор из 16 сердечек предлагают купить за тысячу рублей.

Фото: vostokmedia.com

Бусы на елку будут стоить от ста рублей, мишура — от 29 до трехсот. Самая недорогая — тоненькая, в неоновых цветах. Подороже пушистая, более дешевая — потоньше.

Фото: vostokmedia.com

Удивил разброс цен на гирлянды. Самые дешевые обойдутся в 200 рублей, вариантов «немного дороже» найти не удалось, «подороже» — это сразу две-три тысячи.

Фото: vostokmedia.com

Продают также и декоративные еловые ветки. Некоторые с искусственным снегом, другие — с ягодками.

Фото: vostokmedia.com

«Реми»

В «Реми» можно найти варианты дешевле: наборы из 4-х штук за 99 рублей, два огромных синих шара за 239, большие наборы из 12-20 шариков будут стоить 399-599 рублей.

Фото: vostokmedia.com

Есть и стеклянные шары, за них придется отдать 459 рублей, в наборе четыре штуки.

Фото: vostokmedia.com

Игрушки более замысловатых форм тоже в наличии, но выбор куда меньше — совы, шишки, олени.

Фото: vostokmedia.com

Маленькую елочку можно купить за 149 рублей. Есть детские короны и волшебные палочки — 79 и 39 рублей соответственно.

Фото: vostokmedia.com

«Самбери»

Выбор не очень большой, но цены весьма приятные. Комплект елочных игрушек в огромной коробке в форме елки будет стоить 699 рублей. С картой магазина сделают скидку. Набор из двенадцати крупных разноцветных новогодних шаров в блестках отдают за 1199 или 899 рублей.

Фото: vostokmedia.com

Маленькие наборы шаров можно купить за 89 рублей по карте.

Фото: vostokmedia.com

Помимо крупных сетевых магазинов, жители Приморского края могут найти интересные варианты елочных игрушек на ярмарках и выставках местных мастеров. Изделия там чаруют тонким исполнением, но цены могут быть кусачими — как-никак, ручная работа.

Сколько стоит украсить елку

Жители Приморья подсчитали, в какую цену им обошлись декорации к Новому году. Разброс поражает.

«Не потратили в этом году ни копейки — шарики нашлись в гараже, сохранились даже советские, а елка ждала своей участи в кладовке»;
«Для меня все украшения обошлись в тысячу рублей: елочка маленькая, настольная, игрушек хватило всего одного недорогого набора. В гостинку больше и не нужно»;
«Мы уложились в десять тысяч. Восемь отдали за натуральную елку — раскидистую, под потолок. На подставку ушла еще тысяча, на гирлянду столько же. Игрушки у нас живут годами, как раз на них не тратимся совсем»;
«Мой бюджет был неограничен, хотелось сделать все красиво. В итоге тысяч 30 ушло. Елка со встроенными светодиодами, игрушки. Хотелось бы, конечно, это все сохранить лет на 10. Надеюсь, так и получится», — рассказали жители Приморья.

Новогодние елки во Владивостоке также найдутся на любой вкус и кошелек. Цены — от трехсот рублей и до бесконечности.

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