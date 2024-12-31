Автобусы, больницы, почта и др.: график работы служб Приморья в новогодние праздники

31 декабря и 1 января, а также с 2 по 8 января общественный транспорт Владивостока будет работать по графикам выходного дня. Владивостокский фуникулёр ежедневно ждёт пассажиров с 7:00 до 20:00, за исключением 1 января — в этот день работа начнётся с 9:00.