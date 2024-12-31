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Posted 30 декабря, 23:17

Published 30 декабря, 23:17

Modified 30 декабря, 23:17

Updated 30 декабря, 23:17

Как будут работать службы Приморья в праздники 2024/2025

Автобусы, больницы, почта и др.: график работы служб Приморья в новогодние праздники

30 декабря 2024, 23:17
Фото: 1MI.

Как будут работать службы Приморья в праздники 2024/2025

Сюжет
ГИБДД
В период с 30 декабря по 8 января в Приморье традиционно изменится график работы множества учреждений и служб. Как пройдут праздники в медицинских учреждениях, отделениях почты, ЗАГСах и общественном транспорте? «Восток-Медиа» подготовило подробную информацию для жителей и гостей края.

Медицинские учреждения

Фото: 1MI

Поликлиники будут закрыты 1, 2 и 7 января. В другие дни график будет следующим:

30 декабря — с 9:00 до 15:00;

31 декабря и 3 января — с 9:00 до 15:00;

4, 5, и 6 января — с 9:00 до 20:00.

В праздничные дни усиленная дежурная служба предоставит медицинскую помощь, включая неотложную. Организуют выезды инфекционных бригад, выписывание рецептов, включительно с льготными, а также забор биоматериала на ПЦР-тестирование. Лаборатории будут функционировать ежедневно.

Экстренная медицинская помощь будет доступна круглосуточно через службу скорой помощи, травматологические пункты и дежурные больницы.

Почта России

Фото: 1MI

31 декабря почтовые отделения сократят своё рабочее время на час, а 1, 2 и 7 января станут выходными.

В остальные дни праздничного периода отделения будут работать по обычному графику. Графики доставки пенсий и пособий согласованы с Пенсионным фондом и будут выполнены своевременно.

Общественный транспорт

Фото: 1MI

31 декабря и 1 января, а также с 2 по 8 января общественный транспорт Владивостока будет работать по графикам выходного дня. Владивостокский фуникулёр ежедневно ждёт пассажиров с 7:00 до 20:00, за исключением 1 января — в этот день работа начнётся с 9:00.

Пограничные пункты пропуска

Пограничные автомобильные пункты на границе с Китаем, такие как «Турий Рог» и «Пограничный», не будут осуществлять пропуск 31 декабря, а также 1 и 7 января. Железнодорожные пункты пропуска, такие как ЖДПП «Пограничный» и «Махалино», продолжат работу в штатном режиме круглосуточно.

ГИБДД

Фото: 1MI

Регистрировать транспортные средства, сдавать экзамены и получать водительские права можно будет в отделениях ГИБДД 2 и 3 января. Рабочие часы — с 08:00 до 17:00 с часовой обеденной паузой.

Напоминаем о необходимости планирования визитов и праздничных мероприятий с учётом изменённого распорядка рабочих дней.

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