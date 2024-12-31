Автобусы, больницы, почта и др.: график работы служб Приморья в новогодние праздники

Posted 30 декабря, 23:17
Published 30 декабря, 23:17
Modified 30 декабря, 23:17
Updated 30 декабря, 23:17
Поликлиники будут закрыты 1, 2 и 7 января. В другие дни график будет следующим:
30 декабря — с 9:00 до 15:00;
31 декабря и 3 января — с 9:00 до 15:00;
4, 5, и 6 января — с 9:00 до 20:00.
В праздничные дни усиленная дежурная служба предоставит медицинскую помощь, включая неотложную. Организуют выезды инфекционных бригад, выписывание рецептов, включительно с льготными, а также забор биоматериала на ПЦР-тестирование. Лаборатории будут функционировать ежедневно.
Экстренная медицинская помощь будет доступна круглосуточно через службу скорой помощи, травматологические пункты и дежурные больницы.
31 декабря почтовые отделения сократят своё рабочее время на час, а 1, 2 и 7 января станут выходными.
В остальные дни праздничного периода отделения будут работать по обычному графику. Графики доставки пенсий и пособий согласованы с Пенсионным фондом и будут выполнены своевременно.
31 декабря и 1 января, а также с 2 по 8 января общественный транспорт Владивостока будет работать по графикам выходного дня. Владивостокский фуникулёр ежедневно ждёт пассажиров с 7:00 до 20:00, за исключением 1 января — в этот день работа начнётся с 9:00.
Пограничные автомобильные пункты на границе с Китаем, такие как «Турий Рог» и «Пограничный», не будут осуществлять пропуск 31 декабря, а также 1 и 7 января. Железнодорожные пункты пропуска, такие как ЖДПП «Пограничный» и «Махалино», продолжат работу в штатном режиме круглосуточно.
Регистрировать транспортные средства, сдавать экзамены и получать водительские права можно будет в отделениях ГИБДД 2 и 3 января. Рабочие часы — с 08:00 до 17:00 с часовой обеденной паузой.
Напоминаем о необходимости планирования визитов и праздничных мероприятий с учётом изменённого распорядка рабочих дней.