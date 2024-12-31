«Ближе подойти не могу»: мертвое тело нашел рыбак в Приморье? — видео

Posted 31 декабря, 02:05
Published 31 декабря, 02:05
Modified 31 декабря, 02:14
Updated 31 декабря, 02:14
Недалеко от краевой столицы около острова Коврижка, предположительно, произошла трагедия. По словам автора видео, в незамерзшем море виднеется тело. Очевидец считает, что смертельное происшествие случилось незадолго до его прихода. Вероятно, человек ступил на неокрепший лед. Однако шаг стал роковым для него, предположил приморец.
Пока неизвестно, действительно ли на кадрах запечатлен человек. Но ясно одно — соваться на подледную рыбалку пока рановато.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивосток пожаловал снег. Солидные зимние осадки укрыли краевую столицу.