«Ближе подойти не могу»: мертвое тело нашел рыбак в Приморье? — видео

Недалеко от краевой столицы около острова Коврижка, предположительно, произошла трагедия. По словам автора видео, в незамерзшем море виднеется тело. Очевидец считает, что смертельное происшествие случилось незадолго до его прихода. Вероятно, человек ступил на неокрепший лед. Однако шаг стал роковым для него, предположил приморец.