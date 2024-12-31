Депутаты Думы Владивостока поздравили горожан с Новым годом и Рождеством

Posted 30 декабря, 23:01
Published 30 декабря, 23:01
Modified 30 декабря, 23:01
Updated 30 декабря, 23:01
Уважаемые жители и гости Владивостока!
От имени депутатов Думы города поздравляю вас с Новым 2025 годом
и Рождеством Христовым!
Эти светлые праздники ― время согласия и единодушия, замечательный повод окружить своих близких душевным теплом, уютом, вспомнить о наиболее важных событиях уходящего года.
В качестве «Молодежной столицы России-2024» Владивосток занял лидирующие позиции в федеральной информационной повестке, эффективно реализовал свой особый статус ― востребованной площадки для расширения международных связей, стал центром притяжения для перспективных партнеров по Азиатско-Тихоокеанскому региону, инвесторов и туристов. Содействуя раскрытию такого потенциала, депутаты Думы города Владивостока в 2024 году принимали участие в мероприятиях по укреплению межмуниципального сотрудничества, проводили встречи с представителями органов местного самоуправления из дружественных стран в рамках проходивших во Владивостоке IX Восточного экономического форума, Межпартийного форума БРИКС.
На полях ВЭФ Президент РФ Владимир Владимирович Путин определил дальневосточный регион и его столицу в качестве флагмана России в новой глобальной экономической реальности, поручив дополнительно выделить на реализацию мастер-планов городов Дальнего Востока инфраструктурные кредиты в размере ― 100 миллиардов рублей.
Со своей стороны, депутатский корпус Думы Владивостока выступил с нормотворческими инициативами, которые способствовали осуществлению мероприятий Мастер-плана Владивостокской агломерации, федеральных и региональных программ, проектов территориального общественного самоуправления по благоустройству общественных пространств и придомовых территорий.
В 2025 году, объявленном «Годом мира и единства в борьбе с нацизмом», слова глубокой признательности и теплые поздравления будут адресованы ветеранам Вооруженных Сил РФ в честь 80-летия Великой Победы. Дума города Владивостока выражает благодарность всем военнослужащим, кто своим ратным подвигом завоевал для страны мирную жизнь.
От имени депутатов Думы города Владивостока желаю крепкого здоровья, всего самого доброго ветеранам, успехов в выполнении боевых задач ― бойцам СВО, мужественно освобождающим от нацизма мирное население воссоединенных российских регионов!
Пусть Героям Отечества новогодние дни принесут добрые вести от родных и близких, будут отмечены успехами, удачей, исполнением долгожданных надежд!
Для Владивостока наступающий 2025 год будет особенным: новыми значимыми трудовыми достижениями встретят жители 165-й день рождения города. Надежный правовой фундамент социально-экономического развития Владивостока заложила и городская Дума, которой исполнится в новом году 150 лет со дня основания.
Дорогие друзья! Примите пожелания крепкого здоровья, праздничного новогоднего настроения, семейного тепла и благополучия, мира и добра! С наступающим Новым 2025-м годом!
Председатель Думы города Владивостока А. П. Брик