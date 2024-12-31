Депутаты Думы Владивостока поздравили горожан с Новым годом и Рождеством

В качестве «Молодежной столицы России-2024» Владивосток занял лидирующие позиции в федеральной информационной повестке, эффективно реализовал свой особый статус ― востребованной площадки для расширения международных связей, стал центром притяжения для перспективных партнеров по Азиатско-Тихоокеанскому региону, инвесторов и туристов. Содействуя раскрытию такого потенциала, депутаты Думы города Владивостока в 2024 году принимали участие в мероприятиях по укреплению межмуниципального сотрудничества, проводили встречи с представителями органов местного самоуправления из дружественных стран в рамках проходивших во Владивостоке IX Восточного экономического форума, Межпартийного форума БРИКС.