«Это просто волшебно»: природа сделала подарок жителям Владивостока — видео

Поздним вечером 30 декабря мелкие снежинки закружились над Владивостоком. Горожанка поделилась кадрами, сделанными из окна квартиры. Оказалось, «белые мухи» украсили улицы, словно в рождественском фильме. Снег не успевал долетать до земли, но ему удалось покорить сердце автора видео.