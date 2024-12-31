«Это просто волшебно»: природа сделала подарок жителям Владивостока — видео

Posted 30 декабря, 23:35
Published 30 декабря, 23:35
Modified 30 декабря, 23:37
Updated 30 декабря, 23:37
Поздним вечером 30 декабря мелкие снежинки закружились над Владивостоком. Горожанка поделилась кадрами, сделанными из окна квартиры. Оказалось, «белые мухи» украсили улицы, словно в рождественском фильме. Снег не успевал долетать до земли, но ему удалось покорить сердце автора видео.
Стоит отметить, к полуночи город заметно побелел. Снег разыгрался и заполонил улочки краевой столицы.
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