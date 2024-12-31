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Posted 30 декабря, 23:35

Published 30 декабря, 23:35

Modified 30 декабря, 23:37

Updated 30 декабря, 23:37

«Это просто волшебно»: природа сделала подарок жителям Владивостока — видео

«Это просто волшебно»: природа сделала подарок жителям Владивостока — видео

30 декабря 2024, 23:35
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Приморский край засыпало свежим снежком в предновогоднюю ночь. На сей раз зимние осадки осчастливили даже дальневосточную столицу.

Поздним вечером 30 декабря мелкие снежинки закружились над Владивостоком. Горожанка поделилась кадрами, сделанными из окна квартиры. Оказалось, «белые мухи» украсили улицы, словно в рождественском фильме. Снег не успевал долетать до земли, но ему удалось покорить сердце автора видео.

Видео: vostokmedia.com.

Стоит отметить, к полуночи город заметно побелел. Снег разыгрался и заполонил улочки краевой столицы.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ждет жителей Приморского края в новогодние праздники, — с 31 декабря по 12 января.

Новогодняя атмосфера: какая погода ждет Приморье в январские праздники?
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