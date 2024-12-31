Губернатор Олег Кожемяко поздравил приморцев с наступающим Новым годом

Сюжет Новый год

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил жителей региона с наступающим 2025 годом. В своем обращении он отметил важность этого времени для каждого из нас.

Уважаемые приморцы, дорогие земляки! Примите искренние поздравления с Новым — 2025 годом! Каждому из нас с детства знакомо трепетное чувство ожидания боя курантов, который дает отсчет новым счастливым событиям, оставляя в душе светлые воспоминания о прожитом этапе. Нам есть чем гордиться и за что поблагодарить друг друга.

Мы много трудились для нашего родного края и вместе со всей страной преодолевали трудности, отстаивая свои ценности и национальные интересы. Потому что точно знаем — будущее России зависит от каждого из нас. Преклоняемся перед мужеством земляков, которые на передовой специальной военной операции показывают лучшие результаты при выполнении боевых заданий. Мы ждем с Победой наших героев. И делаем все для того, чтобы воины чувствовали нашу поддержку. Производим и передаем «за ленточку» все самое необходимое оборудование, экипировку, а вместе с ними и тепло родного дома. Это движение от тыла к фронту — непрерывно. Так же было во времена Великой Отечественной войны. В 2025 году мы будем отмечать 80-летие Победы, и по инициативе Президента России Владимира Путина он станет Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Вместе мы обязательно со всем справимся и передадим свободную, безопасную и сильную страну молодому поколению. Наша молодежь — талантливая, энергичная и решительная. И здесь, в Приморье, у ребят есть все для того, чтобы учиться, строить карьеру и создавать семью. В уходящем году Владивосток получил высокий статус Молодежной столицы России. Такое признание на федеральном уровне служит прочным фундаментом для будущих свершений. А еще во всей России 2024 год прошел под знаком Года семьи. Мы заботимся о родителях, поддерживаем супругов, радуем детей. Пусть новогодние каникулы подарят самое ценное — время для встречи с родными и друзьями за праздничным столом. Дорогие друзья, от всей души желаю каждому из вас энтузиазма, сил и энергии во всех делах и добрых начинаниях. Будьте счастливы и здоровы в Новом году! Читайте также: Ответить на вопрос каждого: губернатор Олег Кожемяко провел очередной прямой эфир Экскурсия за кулисы, поздравления на LED-экране: День матери отметят в Приморье Новогодний черный рынок накрыли во Владивостоке