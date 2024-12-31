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Posted 30 декабря, 22:01

Published 30 декабря, 22:01

Modified 30 декабря, 22:01

Updated 30 декабря, 22:01

Губернатор Олег Кожемяко поздравил приморцев с наступающим Новым годом

Губернатор Олег Кожемяко поздравил приморцев с наступающим Новым годом

30 декабря 2024, 22:01
Фото: primorsky.ru.
Сюжет
Новый год
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил жителей региона с наступающим 2025 годом. В своем обращении он отметил важность этого времени для каждого из нас.
Уважаемые приморцы, дорогие земляки! Примите искренние поздравления с Новым — 2025 годом!
Каждому из нас с детства знакомо трепетное чувство ожидания боя курантов, который дает отсчет новым счастливым событиям, оставляя в душе светлые воспоминания о прожитом этапе. Нам есть чем гордиться и за что поблагодарить друг друга.
Мы много трудились для нашего родного края и вместе со всей страной преодолевали трудности, отстаивая свои ценности и национальные интересы. Потому что точно знаем — будущее России зависит от каждого из нас.
Преклоняемся перед мужеством земляков, которые на передовой специальной военной операции показывают лучшие результаты при выполнении боевых заданий. Мы ждем с Победой наших героев. И делаем все для того, чтобы воины чувствовали нашу поддержку. Производим и передаем «за ленточку» все самое необходимое оборудование, экипировку, а вместе с ними и тепло родного дома.
Это движение от тыла к фронту — непрерывно. Так же было во времена Великой Отечественной войны. В 2025 году мы будем отмечать 80-летие Победы, и по инициативе Президента России Владимира Путина он станет Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.
Вместе мы обязательно со всем справимся и передадим свободную, безопасную и сильную страну молодому поколению. Наша молодежь — талантливая, энергичная и решительная. И здесь, в Приморье, у ребят есть все для того, чтобы учиться, строить карьеру и создавать семью. В уходящем году Владивосток получил высокий статус Молодежной столицы России. Такое признание на федеральном уровне служит прочным фундаментом для будущих свершений.
А еще во всей России 2024 год прошел под знаком Года семьи. Мы заботимся о родителях, поддерживаем супругов, радуем детей. Пусть новогодние каникулы подарят самое ценное — время для встречи с родными и друзьями за праздничным столом.
Дорогие друзья, от всей души желаю каждому из вас энтузиазма, сил и энергии во всех делах и добрых начинаниях. Будьте счастливы и здоровы в Новом году!
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