«Интересное решение»: новогодняя инсталляция радует глаз жителей Владивостока — видео

Posted 31 декабря, 00:48
Published 31 декабря, 00:48
Modified 31 декабря, 00:51
Updated 31 декабря, 00:51
В сквере на Суханова красуется занятная праздничная инсталляция. Горожанка, прогуливающаяся по дальневосточной столице, заметила необычную композицию, которая представляет собой поздравление с Новым годом.
Буквы, сложенные в слова, напоминают главный новогодний символ, — елочку.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что не только приморские дизайнеры создают новогоднее настроение. Природа тоже осчастливила жителей дальневосточной столицы. Так, во Владивостоке выпал долгожданный снег в ночь на 31 декабря.