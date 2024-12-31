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Posted 31 декабря, 00:48

Published 31 декабря, 00:48

Modified 31 декабря, 00:51

Updated 31 декабря, 00:51

«Интересное решение»: новогодняя инсталляция радует глаз жителей Владивостока — видео

«Интересное решение»: новогодняя инсталляция радует глаз жителей Владивостока — видео

31 декабря 2024, 00:48
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Праздник
Приморский край чудесно украсили в преддверии главного праздника. Дальневосточная столица тоже выглядит чарующе. Некоторые арт-объекты выделяются среди привычных дизайнерских решений.

В сквере на Суханова красуется занятная праздничная инсталляция. Горожанка, прогуливающаяся по дальневосточной столице, заметила необычную композицию, которая представляет собой поздравление с Новым годом.

Буквы, сложенные в слова, напоминают главный новогодний символ, — елочку.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что не только приморские дизайнеры создают новогоднее настроение. Природа тоже осчастливила жителей дальневосточной столицы. Так, во Владивостоке выпал долгожданный снег в ночь на 31 декабря.

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