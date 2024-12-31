Итоги года в Приморье: дружба народов, самый жаркий год и конец эпохи

В Приморье улов составил более 1,9 тыс. тонн, что на 263% выше показателей 2022 года. Тем не менее, ухудшение ситуации с путиной может привести к росту цен на рыбу и икру. Прогнозируется, что в ближайшие годы объемы лососей будут оставаться низкими, что может негативно сказаться на ценах для потребителей и переработчиков в регионе.