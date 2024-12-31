Итоги года в Приморье: дружба народов, самый жаркий год и конец эпохи

Posted 31 декабря, 11:07
Published 31 декабря, 11:07
Modified 31 декабря, 11:07
Updated 31 декабря, 11:07
В 2024 году Приморский край стал свидетелем ряда резонансных событий, которые привлекли внимание как местных жителей, так и всей страны. Они охватили различные сферы жизни — от политики и экономики до культуры и экологии. Напомним вам о самых значимых новостях, которые оставили след в общественном поле.
Дружба народов: Приморье налаживает связи с Узбекистаном
В 2024 году губернатор Приморского края Олег Кожемяко совершил рабочую поездку в Узбекистан, где обсудил перспективы сотрудничества в сферах туризма, образования и спорта. В рамках визита было принято решение о создании представительства Приморья в Узбекистане, что позволит укрепить гуманитарные связи и улучшить взаимодействие между регионами.
Кроме того, в Приморье планируется создание нового агентства миграционной политики, которое будет заниматься привлечением и обучением трудовых мигрантов. Это агентство поможет решить проблемы дефицита кадров в регионе и обеспечит легализацию иностранных работников. Ожидается, что новые инициативы способствуют развитию экономики и улучшению межнациональных отношений в Приморье.
«Красная» путина почти провалилась в Приморье?
Лососевая путина 2024 года на Дальнем Востоке оказалась менее удачной, чем в предыдущие годы, с общим выловом около 228 тыс. тонн. Несмотря на это, эксперты уверяют, что физического дефицита рыбы и икры не ожидается, однако экономические последствия могут быть значительными.
В Приморье улов составил более 1,9 тыс. тонн, что на 263% выше показателей 2022 года. Тем не менее, ухудшение ситуации с путиной может привести к росту цен на рыбу и икру. Прогнозируется, что в ближайшие годы объемы лососей будут оставаться низкими, что может негативно сказаться на ценах для потребителей и переработчиков в регионе.
ЧП в «Акватории»
1 августа 2024 года во Владивостоке в водном комплексе «Акватория» обрушились металлические элементы потолка на площади около 100 квадратных метров. Инцидент произошел вечером на втором этаже комплекса, в результате чего пострадали восемь человек, включая 14-летнего подростка. Трое пострадавших находились в тяжелом состоянии. Комплекс был временно закрыт, все брони отменены. Прокуратура Приморского края проводит проверку, а СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Курорт федерального уровня создадут в Приморье
Приморский край продолжает развивать туристическую инфраструктуру, что также стало предметом обсуждения в 2024 году.
В Хасанском округе Приморского края планируется создание круглогодичного морского курорта, который станет значимым туристическим объектом федерального уровня. Проект был представлен на Восточном экономическом форуме и получил поддержку президента России Владимира Путина.
Курорт будет расположен в бухте Алеут и займет площадь более 175 гектаров. Он сможет разместить около 3,8 тысячи туристов и обеспечит создание 2,5 тысячи рабочих мест. Ожидается, что первые гости смогут посетить курорт уже в 2028 году, а полное завершение строительства намечено на 2031 год.
Концерты кумиров целого поколения отгремели во Владивостоке
Культурная жизнь Приморского края также была насыщенной в 2024 году. Во Владивостоке прошли сразу несколько фестивалей и концертов.
Концерт «Максим» прошел в завершение фестиваля «Приморские муссоны» и стал ярким событием для горожан и гостей Владивостока: послушать выступление пришли тысячи людей.
Группа «Руки Вверх» заранее анонсировала свое выступление, которое прошло в рамках гастрольного тура по России, билеты выкупили задолго до самого мероприятия. Легендарная группа собрала полный стадион.
2025 год станет самым жарким в Приморье за всю историю наблюдений
Согласно прогнозам метеорологов, 2025 год может стать самым жарким в Приморье за всю историю наблюдений. Ожидается, что температура воздуха в регионе превысит средние многолетние значения, что приведет к аномально высоким показателям тепла. Эксперты связывают это с глобальными климатическими изменениями и активизацией природных явлений.
Свет погас в Приморском крае
16 августа 2024 года Приморье столкнулось с масштабным блэкаутом, в результате которого почти весь регион остался без электроэнергии. Отключения затронули такие города, как Владивосток, Находка, Артем, Арсеньев и многие другие. Жители сообщали о проблемах с мобильной связью и интернетом.
Причиной отключения стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС, что привело к отключению высоковольтной линии. В результате сработала противоаварийная автоматика, и электричество пропало не только в Приморье, но и в соседнем Хабаровском крае. Власти оперативно начали восстановление электроснабжения. К утру 17 августа свет вернулся в большинстве населенных пунктов. Как это было — рассказали в материале.
Приморье несколько месяцев боролось с паводками
Весной и летом 2024 года Приморский край столкнулся с серьезными наводнениями, вызванными ливневыми дождями. В результате стихии пострадали многие муниципалитеты, в том числе Партизанск и Дальнереченск. Для ликвидации последствий паводка в регион направили дополнительную спецтехнику, а также привлекли силы 810-й бригады морской пехоты.
Всего на помощь пострадавшим гражданам было выделено более 1,2 миллиарда рублей, из которых 870,4 миллиона рублей поступили из федерального бюджета, а 397,5 миллиона рублей — из краевого.
Конец эпохи: «Зеленку» ликвидируют в Приморье
Авторынок «Зеленый угол», один из самых известных и популярных мест для покупки и продажи автомобилей во Владивостоке, полностью уничтожат.
В январе 2024 года на территории работали сотрудники прокуратуры, которые продолжали освобождать площадку от автомобилей. Эксперты считают, что закрытие авторынка является закономерным, поскольку оно соответствует общей тенденции развития города.
Ликвидация продолжается. Авто и контейнеры вывозят и по сей день.