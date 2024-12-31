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Posted 31 декабря, 11:00

Published 31 декабря, 11:00

Modified 31 декабря, 11:02

Updated 31 декабря, 11:02

Картина дня в Приморье: подарок владивостокцам, жгучие традиции и шокирующее событие

Картина дня в Приморье: подарок владивостокцам, жгучие традиции и шокирующее событие

31 декабря 2024, 11:00
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа».

Подарок владивостокцам

Приморский край засыпало свежим снежком в предновогоднюю ночь. На сей раз зимние осадки осчастливили даже дальневосточную столицу.

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Жгучие традиции

В регионе проживает много корейцев. Стоит отметить, что блюда приморских азиатов отличается от традиционной корейской кухни. Если национальное меню имеет сладковато-горький вкус, то местная трапеза славится другими пряностями, отметил повар из Спасска-Дальнего с 35-летним стажем.

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Шокирующее событие

В Приморском крае произошло удивительное событие. На сей раз спасатель поразил спассчан не отважным поступком, а красивым жестом в отношении возлюбленной.

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