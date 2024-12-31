Картина дня в Приморье: подарок владивостокцам, жгучие традиции и шокирующее событие

Posted 31 декабря, 11:00
Published 31 декабря, 11:00
Modified 31 декабря, 11:02
Updated 31 декабря, 11:02
Подарок владивостокцам
Приморский край засыпало свежим снежком в предновогоднюю ночь. На сей раз зимние осадки осчастливили даже дальневосточную столицу.
Жгучие традиции
В регионе проживает много корейцев. Стоит отметить, что блюда приморских азиатов отличается от традиционной корейской кухни. Если национальное меню имеет сладковато-горький вкус, то местная трапеза славится другими пряностями, отметил повар из Спасска-Дальнего с 35-летним стажем.
Шокирующее событие
В Приморском крае произошло удивительное событие. На сей раз спасатель поразил спассчан не отважным поступком, а красивым жестом в отношении возлюбленной.