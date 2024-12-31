Константин Шестаков поздравил жителей Владивостока с наступающим Новым годом

Сюжет Новый год

В преддверии Нового года мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан и поделился итогами 2024 года. Он отметил, что каждый из горожан в этом году старался сделать что-то важное.

Уважаемые жители Владивостока и всего Приморья! Дорогие друзья! Вот и подошел к концу 2024 год — такой разный и такой многоликий. Уверен, что каждый из вас приложил максимум усилий, чтобы под бой курантов сказать самому себе: я сумел, я сделал, у меня получилось. И обязательно загадать желание.

Каким же был 2024-й для Владивостока и всех нас? Он был ярким, ведь город целых 12 месяцев носил гордое звание Молодежной столицы России. 300 мероприятий, более 500 тысяч участников — таким стал для нас проект, который, по правде говоря, нам немного грустно завершать. Будет ли его продолжение? Несомненно. Ведь Молодежная столица — это уже не просто на бумаге. Это состояние души, и оно навсегда. 2024-й год был непростым. Мы поддерживали тех, кто отправлялся защищать страну, и берегли их близких. Знаю точно, что любую задачу можно решить только сообща. . Так было и так будет всегда. Шлем большой привет нашим ребятам и очень ждем их домой.

Владивосток по праву гордится каждым. Теми, кто строит дороги и учит детей, печет хлеб и зажигает маяки, теми, кто из тысячи других городов выбрал ее — прекрасную столицу Дальнего Востока. Выбрал для того, чтобы трудиться, растить детей, воплощать свои мечты. Выбрал, чтобы жить. Убежден, что наш любимый город и всех его жителей ждет большое будущее. И оно наступает уже сегодня. С Новым годом, дорогие друзья! С праздником!