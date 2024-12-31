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Posted 30 декабря, 22:32

Published 30 декабря, 22:32

Modified 30 декабря, 22:32

Updated 30 декабря, 22:32

Константин Шестаков поздравил жителей Владивостока с наступающим Новым годом

Константин Шестаков поздравил жителей Владивостока с наступающим Новым годом

30 декабря 2024, 22:32
Фото: vlc.ru.
Сюжет
Новый год
В преддверии Нового года мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан и поделился итогами 2024 года. Он отметил, что каждый из горожан в этом году старался сделать что-то важное.
Уважаемые жители Владивостока и всего Приморья! Дорогие друзья! Вот и подошел к концу 2024 год — такой разный и такой многоликий.
Уверен, что каждый из вас приложил максимум усилий, чтобы под бой курантов сказать самому себе: я сумел, я сделал, у меня получилось. И обязательно загадать желание.
Каким же был 2024-й для Владивостока и всех нас?
Он был ярким, ведь город целых 12 месяцев носил гордое звание Молодежной столицы России. 300 мероприятий, более 500 тысяч участников — таким стал для нас проект, который, по правде говоря, нам немного грустно завершать. Будет ли его продолжение? Несомненно. Ведь Молодежная столица — это уже не просто на бумаге. Это состояние души, и оно навсегда.
2024-й год был непростым. Мы поддерживали тех, кто отправлялся защищать страну, и берегли их близких. Знаю точно, что любую задачу можно решить только сообща. . Так было и так будет всегда. Шлем большой привет нашим ребятам и очень ждем их домой.
Владивосток по праву гордится каждым. Теми, кто строит дороги и учит детей, печет хлеб и зажигает маяки, теми, кто из тысячи других городов выбрал ее — прекрасную столицу Дальнего Востока. Выбрал для того, чтобы трудиться, растить детей, воплощать свои мечты. Выбрал, чтобы жить.
Убежден, что наш любимый город и всех его жителей ждет большое будущее. И оно наступает уже сегодня.
С Новым годом, дорогие друзья! С праздником!
#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Новый год#Константин Шестаков#Приморский край#Поздравления
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