vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря, 05:09

Published 31 декабря, 05:09

Modified 31 декабря, 05:09

Updated 31 декабря, 05:09

Как отпраздновать Новый год во Владивостоке

Куда податься в Новый год во Владивостоке: мероприятия и площадки

31 декабря 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney.

Как отпраздновать Новый год во Владивостоке

Сюжет
Конкурс
Проводить праздники можно не только дома перед телевизором. Жителям и гостям Владивостока рассказали, где можно встретить Новый год или же чем заняться в его канун.

С приближением Нового года Владивосток активно готовится к празднованию. На улицах города уже можно увидеть первые украшения, а на центральной площади ведется монтаж новогоднего городка. Заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний рассказала о планах на предстоящие праздники, отметив, что запланировано более 60 мероприятий, которые будут проходить на различных площадках города.

На главной площади Владивостока открыт новогодний городок. Там установили 20-метровую елку, горки для детей и большой каток, а также разместят праздничные световые фигуры. Главной темой новогодних празднований в этом году станут русские сказки, что отразится в оформлении площади и в программе мероприятий.

31 декабря с 18:00 на главной сцене начнется большая концертно-развлекательная программа (12+) с участием творческих коллективов и исполнителей. В 22:00 стартует дискотека с диджей-сетами (18+). Праздничная программа будет интерактивной, позволяя жителям и гостям стать участниками шоу. Завершится вечер видеопоздравлением от президента России и красочным фейерверком.

Понаблюдать за фейерверком можно с одной из видовых площадок в центре: на Фуникулере, на Орлином гнезде, или же на Почтовой сопке.

В дни новогодних каникул с 1 по 6 января праздничный городок будет работать с 10:00 до 22:00, а каждый день с 12:00 до 14:00 там организуют мероприятия для детей и взрослых.

7 января в 12:00 на центральной площади отметят Рождество Христово.

Праздничные мероприятия охватят не только центральную площадь, но и районные концертные площадки, скверы и парки. Они будут проходить в общественных пространствах, школах, детских садах и торгово-развлекательных комплексах по всему городу и островным территориям Владивостока.

Также городские власти подготовили подробный список ледовых площадок города. Всего во Владивостоке залили более 70 катков.

Также в городе проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление (18+). В нем участвуют предприниматели и организации. Он проводится в трех номинациях: для торгово-развлекательных центров, организаций общественного питания и розничной торговли. Участники должны украсить вход своей организации в новогодней тематике и представить фотографии украшений.

До 8 января жители смогут участвовать в интернет-голосовании для определения победителей конкурса. Итоги подведут 9 января, в этот день определят трех лучших участников в каждой номинации.

Владивосток готовится встретить Новый год с размахом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о главной новогодней достопримечательности Владивостока.

Яркая красотка привлекла внимание туристов во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Как в каменном веке: жители многоэтажки во Владивостоке жили без света и в грязиМашина в хлам, водитель в реанимации: обстоятельства жуткого ДТП выясняют в ПриморьеСразу три автобуса попали в ДТП и перекрыли перекресток во Владивостоке
#Новости#Конкурс#Владивосток#Новый год#Фейерверк#Приморский край#Катки#Мероприятия#Елка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика