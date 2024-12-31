Куда податься в Новый год во Владивостоке: мероприятия и площадки

Posted 31 декабря, 05:09
Published 31 декабря, 05:09
Modified 31 декабря, 05:09
Updated 31 декабря, 05:09
С приближением Нового года Владивосток активно готовится к празднованию. На улицах города уже можно увидеть первые украшения, а на центральной площади ведется монтаж новогоднего городка. Заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний рассказала о планах на предстоящие праздники, отметив, что запланировано более 60 мероприятий, которые будут проходить на различных площадках города.
На главной площади Владивостока открыт новогодний городок. Там установили 20-метровую елку, горки для детей и большой каток, а также разместят праздничные световые фигуры. Главной темой новогодних празднований в этом году станут русские сказки, что отразится в оформлении площади и в программе мероприятий.
31 декабря с 18:00 на главной сцене начнется большая концертно-развлекательная программа (12+) с участием творческих коллективов и исполнителей. В 22:00 стартует дискотека с диджей-сетами (18+). Праздничная программа будет интерактивной, позволяя жителям и гостям стать участниками шоу. Завершится вечер видеопоздравлением от президента России и красочным фейерверком.
Понаблюдать за фейерверком можно с одной из видовых площадок в центре: на Фуникулере, на Орлином гнезде, или же на Почтовой сопке.
В дни новогодних каникул с 1 по 6 января праздничный городок будет работать с 10:00 до 22:00, а каждый день с 12:00 до 14:00 там организуют мероприятия для детей и взрослых.
7 января в 12:00 на центральной площади отметят Рождество Христово.
Праздничные мероприятия охватят не только центральную площадь, но и районные концертные площадки, скверы и парки. Они будут проходить в общественных пространствах, школах, детских садах и торгово-развлекательных комплексах по всему городу и островным территориям Владивостока.
Также городские власти подготовили подробный список ледовых площадок города. Всего во Владивостоке залили более 70 катков.
Также в городе проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление (18+). В нем участвуют предприниматели и организации. Он проводится в трех номинациях: для торгово-развлекательных центров, организаций общественного питания и розничной торговли. Участники должны украсить вход своей организации в новогодней тематике и представить фотографии украшений.
До 8 января жители смогут участвовать в интернет-голосовании для определения победителей конкурса. Итоги подведут 9 января, в этот день определят трех лучших участников в каждой номинации.
Владивосток готовится встретить Новый год с размахом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о главной новогодней достопримечательности Владивостока.