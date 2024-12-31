Куда податься в Новый год во Владивостоке: мероприятия и площадки

С приближением Нового года Владивосток активно готовится к празднованию. На улицах города уже можно увидеть первые украшения, а на центральной площади ведется монтаж новогоднего городка. Заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний рассказала о планах на предстоящие праздники, отметив, что запланировано более 60 мероприятий, которые будут проходить на различных площадках города.