Магнитных бурь в январе 2025 года в Приморье станет больше

Солнечная активность проявляется в виде определенных циклов, которые разделены по продолжительности: начиная от краткосрочных циклов 27 суток до длительных циклов в 6000 лет. Самые важные среди них — 11-летний и 22-летний, которые касаются изменений в магнитном поле Солнца. Именно в рамках этих циклов 2025 год обещает быть годом с максимальной активностью Солнца, что неизбежно приведет к увеличению числа магнитных бурь.