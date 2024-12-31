Новогодний досуг юных владивостокцев: путешествие с письмом и сказка с печеньем

Posted 31 декабря, 05:43
Published 31 декабря, 05:43
Modified 31 декабря, 05:43
Updated 31 декабря, 05:43
В главном корпусе музея на Светланской, 20 для ребят приготовили программу «Путешествие новогоднего письма» (6+). Дети смогут встретиться с таинственной гостьей из прошлого, «первым блогером» Владивостока Элеонорой Прей, которая однажды, загадав новогоднее желание, вернулась в свой любимый город через 100 лет.
— С помощью её удивительных писем мы совершим настоящее путешествие во времени в поисках волшебной комнаты — временного портала, без которого Новый год может не наступить. А еще, путешествуя по лабиринтам музейных залов, мы заново откроем для себя наш чудесный город, узнаем много нового о его жителях и их традициях и, наконец, подготовимся к встрече праздника у нарядной музейной елки с подарками и веселым настроением, — рассказали в музее.
Во всех филиалах музея — доме-музее семьи Сухановых, доме-музее Арсеньева, Музее города — уже наряжены ёлки, готовы мастер-классы — по созданию новогодних открыток (6+), например. Из основного корпуса в Музей города на время каникул переедет любимый детворой проект «Сказки с молоком» (6+). Словом, в этот Новый год маленьких гостей готовы радовать и удивлять все филиалы Музея Арсеньева.
Праздничные события пройдут и на объектах Владивостокской крепости. В первый день нового года — да-да, 1 января — юных владивостокцев ждёт Форт № 1 — один из самых сохранившихся фортов нашей крепости, который можно посетить только в сопровождении музейного экскурсовода.
— Форт находится в лесу на горе Кудрявцева, неподалёку от посёлка Горностай. Будем гулять по лесу, обязательно спустимся в подземелье и нарисуем в воображении картину о том, как встречали 1 января в гарнизоне Владивостокской крепости, — рассказала начальник экскурсионно-туристического бюро Кристина Александрова.
В новогодние каникулы гостей ждет и Форт № 7. С его самой высокой точки открывается вид на Амурский залив, а в сердце форта скрыты две большие туннельные казармы. Участники программы пройдут гору насквозь и узнают, куда ведут подземные туннели форта. Игровая программа, которая будет проходить здесь со 2 по 8 января, приглашает школьников преодолеть «Новогодний лабиринт» (6+) в качестве помощников Деда Мороза.
Совет от музейщиков — если вы собрались с детьми на форты в новогодние праздники, одевайтесь тепло и особо позаботьтесь об обуви, она должна быть нескользкой и удобной.
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