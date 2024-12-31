Новогодний досуг юных владивостокцев: путешествие с письмом и сказка с печеньем

В новогодние каникулы гостей ждет и Форт № 7. С его самой высокой точки открывается вид на Амурский залив, а в сердце форта скрыты две большие туннельные казармы. Участники программы пройдут гору насквозь и узнают, куда ведут подземные туннели форта. Игровая программа, которая будет проходить здесь со 2 по 8 января, приглашает школьников преодолеть «Новогодний лабиринт» (6+) в качестве помощников Деда Мороза.