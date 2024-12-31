vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря, 05:43

Published 31 декабря, 05:43

Modified 31 декабря, 05:43

Updated 31 декабря, 05:43

Ведущий музей Приморского края подготовил новогодние программы для детей

Новогодний досуг юных владивостокцев: путешествие с письмом и сказка с печеньем

31 декабря 2024, 05:43
Фото: Жанна Беляева. Музей имени Арсеньева.

Ведущий музей Приморского края подготовил новогодние программы для детей

Сюжет
Дети
Новогодние праздники могут стать для юных владивостокцев временем волшебства. Все культурные институции города приготовили программы для детей. И в том числе — Объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

В главном корпусе музея на Светланской, 20 для ребят приготовили программу «Путешествие новогоднего письма» (6+). Дети смогут встретиться с таинственной гостьей из прошлого, «первым блогером» Владивостока Элеонорой Прей, которая однажды, загадав новогоднее желание, вернулась в свой любимый город через 100 лет.

— С помощью её удивительных писем мы совершим настоящее путешествие во времени в поисках волшебной комнаты — временного портала, без которого Новый год может не наступить. А еще, путешествуя по лабиринтам музейных залов, мы заново откроем для себя наш чудесный город, узнаем много нового о его жителях и их традициях и, наконец, подготовимся к встрече праздника у нарядной музейной елки с подарками и веселым настроением, — рассказали в музее.

Во всех филиалах музея — доме-музее семьи Сухановых, доме-музее Арсеньева, Музее города — уже наряжены ёлки, готовы мастер-классы — по созданию новогодних открыток (6+), например. Из основного корпуса в Музей города на время каникул переедет любимый детворой проект «Сказки с молоком» (6+). Словом, в этот Новый год маленьких гостей готовы радовать и удивлять все филиалы Музея Арсеньева.

Фото: Жанна Беляева. Музей имени Арсеньева

Праздничные события пройдут и на объектах Владивостокской крепости. В первый день нового года — да-да, 1 января — юных владивостокцев ждёт Форт № 1 — один из самых сохранившихся фортов нашей крепости, который можно посетить только в сопровождении музейного экскурсовода.

— Форт находится в лесу на горе Кудрявцева, неподалёку от посёлка Горностай. Будем гулять по лесу, обязательно спустимся в подземелье и нарисуем в воображении картину о том, как встречали 1 января в гарнизоне Владивостокской крепости, — рассказала начальник экскурсионно-туристического бюро Кристина Александрова.

В новогодние каникулы гостей ждет и Форт № 7. С его самой высокой точки открывается вид на Амурский залив, а в сердце форта скрыты две большие туннельные казармы. Участники программы пройдут гору насквозь и узнают, куда ведут подземные туннели форта. Игровая программа, которая будет проходить здесь со 2 по 8 января, приглашает школьников преодолеть «Новогодний лабиринт» (6+) в качестве помощников Деда Мороза.

Совет от музейщиков — если вы собрались с детьми на форты в новогодние праздники, одевайтесь тепло и особо позаботьтесь об обуви, она должна быть нескользкой и удобной.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 186 000 юных приморцев получат сладкие подарки от губернатора Олега Кожемяко.

Сладости для радости: 186 тысяч юных приморцев получат подарки от губернатора
Узнать подробнее
Читайте также:
«Елка желаний»: ректор ДВФУ исполнит мечту приморского подростка из Большого Камня«Вышла замуж за дылду из-за буллинга»: о жестокой реальности из уст жителей Приморья«Чувствовал не страх, а уникальность»: темное прошлое силовика из Приморья
#Новости#Общество#Дети#Владивосток#Приморский край#Новогодние праздники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика