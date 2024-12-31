Погода в январе 2025 в Приморье

В первые дни января 2025 года в Приморье будет наблюдаться небольшая облачность с периодическими снегопадами. Так, 3 января, в пятницу, температура колеблется от -22°C до -9°C, а ветер западный, до 4 м/с. Влажность воздуха составляет 88%, с атмосферным давлением 763 гПа. Несмотря на холодные ночи, дневные температуры будут немного смягчаться, достигая -5°C к 4 января, когда ожидается облачная погода при ветре восточного направления со скоростью 1 м/с.