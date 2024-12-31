Погода в январе 2025 в Приморье

Posted 31 декабря, 02:01
Published 31 декабря, 02:01
Modified 31 декабря, 02:01
Updated 31 декабря, 02:01
В первые дни января 2025 года в Приморье будет наблюдаться небольшая облачность с периодическими снегопадами. Так, 3 января, в пятницу, температура колеблется от -22°C до -9°C, а ветер западный, до 4 м/с. Влажность воздуха составляет 88%, с атмосферным давлением 763 гПа. Несмотря на холодные ночи, дневные температуры будут немного смягчаться, достигая -5°C к 4 января, когда ожидается облачная погода при ветре восточного направления со скоростью 1 м/с.
С 5 по 9 января ожидается череда небольших снегопадов и усиление облачности. Температуры продолжат оставаться низкими, достигнув минимального значения в -27°C к 8 числу. Ветер преимущественно северо-западный, с порывами до 5 м/с, а средняя влажность в эти дни составит около 85%.
Во второй декаде января снегопады чередуются с ясными и солнечными днями. Так, 11 января прогнозируется полноценный снегопад, который постепенно сменится мощной облачностью с юго-западным ветром. Максимальная дневная температура составит -3°C, в то время как ночная — до -23°C.
В период с 14 по 17 января снова ожидаются снегопады. Влажность воздуха в эти дни может достигать 94%, а ветры будут достаточно сильными, до 7 м/с, что добавит ощущение холода. Несмотря на это, 17 января порадует жителей ясным небом и ослаблением ветра.
Третья декада января начнется с малого снегопада и легкой облачности. Но за тем, как наступит 22 января, снегопады возобновятся с новой силой, достигая пика к 23 числу. Температура воздуха будет немного выше, чем в предыдущие дни, начиная с -18°C и поднимаясь до -9°C.
К концу месяца ожидается стабилизация погодных условий. 28 января прогнозируется слегка облачная погода без осадков, с температурой от -25°C до -7°C и западным слабым ветром. К 31 января в Приморье вновь вернется небольшой снегопад, завершая месяц на знакомой январской ноте при температуре от -21°C до -6°C.
В целом, январь 2025 года в Приморье будет характеризоваться стабильными зимними условиями: морозами, снегопадами и редкими погожими днями. Весь месяц сопровождается низкими температурами, особенно в ночное время, и высокой влажностью. Важно помнить, что прогноз предварительный и может меняться в течение месяца.