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Posted 31 декабря, 05:01

Published 31 декабря, 05:01

Modified 31 декабря, 05:03

Updated 31 декабря, 05:03

Рыбак провалился под лед и погиб в Приморском крае

Последняя рыбалка: смерть мужчины на льду Амурского залива подтвердили в Приморье

31 декабря 2024, 05:01
Фото: vostokmedia.com.

Рыбак провалился под лед и погиб в Приморском крае

Сюжет
МЧС
Любитель подледного лова лишился жизни в Приморском крае. Подробностями инцидента поделились сотрудники МЧС России.

В новых медиа распространились кадры, на которых отчетливо видно, что лед на Амурском заливе еще не до конца сформировался. Более того, незамерзшая вода стала роковым обстоятельством для одного из жителей региона.

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В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщили, что об инциденте сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях. Спасатели прибыли на место происшествия в районе острова Скребцова, где они обнаружили майну. Сотрудники поисково-спасательной службы вытащили из воды утопленника, чьи вещи, предположительно, лежали около воды.

«Это трагическое происшествие вновь подчеркивает важность соблюдения мер личной безопасности», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Приморцы отреагировали на случившееся в социальных сетях.

«Любая смерть горе, даже такая беспечная. Соболезнования семье»;
«Ужасная весть для близких в канун Нового года»;
«Кошмар. Сил родным и близким».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему в Спасске-Дальнем взвыли сирены и собрались пожарные около многоэтажек. Всему виной трогательный поступок, совершенный сотрудником МЧС России.

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#Новости#Общество#МЧС#Владивосток#Социальные сети#Пожарные#Спасск-Дальний#Утопленник#Приморский край#Амурский залив#Инцидент
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