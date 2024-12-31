Последняя рыбалка: смерть мужчины на льду Амурского залива подтвердили в Приморье

Posted 31 декабря, 05:01
Published 31 декабря, 05:01
Modified 31 декабря, 05:03
Updated 31 декабря, 05:03
В новых медиа распространились кадры, на которых отчетливо видно, что лед на Амурском заливе еще не до конца сформировался. Более того, незамерзшая вода стала роковым обстоятельством для одного из жителей региона.
В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщили, что об инциденте сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях. Спасатели прибыли на место происшествия в районе острова Скребцова, где они обнаружили майну. Сотрудники поисково-спасательной службы вытащили из воды утопленника, чьи вещи, предположительно, лежали около воды.
«Это трагическое происшествие вновь подчеркивает важность соблюдения мер личной безопасности», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Приморцы отреагировали на случившееся в социальных сетях.
«Любая смерть горе, даже такая беспечная. Соболезнования семье»;
«Ужасная весть для близких в канун Нового года»;
«Кошмар. Сил родным и близким».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему в Спасске-Дальнем взвыли сирены и собрались пожарные около многоэтажек. Всему виной трогательный поступок, совершенный сотрудником МЧС России.