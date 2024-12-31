Пусть в Новый год для жителей Приморья все окажется особенно красивым и волшебным

Уходящий год для культурной жизни Приморья стал довольно богатым на события. Все премьеры, которые проходят в театре, удачные, более или менее удачные, это всё открытие этого культурного года. Полные зрительные залы и любовь зрителей — это моё достижение в этом культурном году, а в новом мы продолжим идти этим курсом.