Пусть в Новый год для жителей Приморья все окажется особенно красивым и волшебным

Posted 31 декабря, 07:06
Published 31 декабря, 07:06
Modified 31 декабря, 07:06
Updated 31 декабря, 07:06
Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Новым 2025-м годом!
Этот праздник всегда был символом обновления, надежды и новых начинаний. Он объединяет нас, напоминая о главных ценностях: любви, дружбе и семейном тепле.
Год, который мы провожаем, оказался непростым для многих из нас. Мир сталкивается с вызовами, перед которыми никто раньше не стоял. Но это учит нас стойкости и мудрости, напоминает о важности взаимопомощи и поддержки друг друга.
Новый Год — это время, когда всё вокруг кажется особенно красивым и волшебным. Сохраните в своих сердцах тепло этих праздников, ведь именно оно помогает справляться с трудностями и смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом.
Пусть наступающий год принесет мир и стабильность, счастье, здоровье и благополучие. Пусть исполняются самые заветные мечты, а вера в светлое будущее, любовь и взаимопонимание — станут вашими верными спутниками. С новыми успехами и свершениями! С Новым Годом!
Антон Волошко, председатель Законодательного Собрания Приморского края.
Дорогие приморцы! Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Уходящий год для культурной жизни Приморья стал довольно богатым на события. Все премьеры, которые проходят в театре, удачные, более или менее удачные, это всё открытие этого культурного года. Полные зрительные залы и любовь зрителей — это моё достижение в этом культурном году, а в новом мы продолжим идти этим курсом.
Грандиозным событием, на мой взгляд, стала работа над народными театрами. Это уже десять народных театров, которые мы открыли вот в этом году. Десятый — это очень серьёзный результат. Это очень серьёзное движение прошлого, уходящего и предстоящего годов.
Искренне надеюсь, что в следующем году возродится кинофестиваль «Меридианы Тихого». Его не было вот уже три года. Это моё главное пожелание, чтобы Дед Мороз принёс с собой, пускай, старые киноплёнки, бабины, но кинофестиваль состоялся.
Жизнь такая многообразная, она такая красивая по сути своей. Мудрость, красота, любовь, чувства. Холодильник, машина, дом, семья, дети, путешествия. Вы знаете, Новый год, мне кажется, это и есть та ёлка, которую мы наряжаем своими желаниями. Я с любовью поздравляю вас с Новым годом. С Новым в новое!
Ефим Звеняцкий, художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького.
Дорогие жители города Владивостока и Приморского края! Поздравляю вас с наступающим, самым добрым и светлым праздником — Новым годом!
Этот праздник наполнен особым светом радости и тепла, он связан с ожиданием перемен и обновлением планов. Пусть наступающий 2025 год станет для вас годом добрых начинаний, и только позитивных перемен. Мы верим и надеемся, что он будет более успешным, более надежным, более спокойным, чем уходящий 2024 год.
Для каждого уходящий год был свой: с малыми и большими победами, открытиями, личными достижениями. Все это складывается в одну большую картину счастья и процветания нашей Родины.
Есть среди нас люди героические. Участники специальной военной операции сегодня защищают наши ценности, отстаивают суверенитет Отечества, охраняют тепло наших семейных очагов на военных рубежах. Я хочу поблагодарить их за стойкость и мужество, а их семьи — за выдержку и понимание. Мои мысли и молитвы о том, чтобы каждый наш защитник вернулся домой с Победой.
Искренне желаю всем доброго здоровья, счастья, согласия и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мира и волшебного новогоднего настроения!
Пусть исполнятся Ваши самые заветные желания, а вера, надежда и любовь никогда Вас не покинут. Пусть Ваше сердце согревает забота родных и близких людей, а в доме царят уют, тепло, нежность и взаимопонимание.
Виктор Тарабарин, депутат Думы города Владивостока.
Дорогие мои земляки, жители Владивостока и Приморского края!
Вот и наступила та полная надежд и радости пора, когда мы прощаемся с уходящим годом и встречаем Новый год! Есть в этих днях что-то волшебное, что-то, что заставляет нас вернуться мыслями в детство и на минутку поверить в чудеса, правда? И это прекрасно…
Уходящий год не был для нас лёгким и спокойным. Наша страна ведёт борьбу с чудовищным злом — но в том, что наше дело правое и победа будет за нами, я не сомневаюсь. Верю, что и вы — тоже.
В течение всего года я и мои друзья — почётные граждане Владивостока и Приморского края, члены общественных организаций «Сильная Россия», «Офицеры России», «Восточный форпост», многие неравнодушные люди, помогали участникам СВО и их семьям — передавали помощь бойцам в зону боевых действий, устраивали праздники для их детей.
Вам, дорогие мои земляки, приморцы, владивостокцы, от всего сердца я желаю — во-первых, Победы! Настоящей, истинной, Победы, которая станет счастьем для всех нас! Желаю мира и здоровья, желаю, чтобы беззаботно смеялись наши дети и внуки, а мы радовались, глядя на них.
Всем нам, дорогие земляки, удачи и радости в Новом году! Все будет хорошо, я узнавала!
Светлана Морозова, председатель совета Почетных граждан Владивостока и совета Почетных граждан Приморского края.
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