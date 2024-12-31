Разбросало по дороге: месиво из авто после ДТП попало на камеру в Приморье — видео

Posted 31 декабря, 07:00
Published 31 декабря, 07:00
Modified 31 декабря, 07:02
Updated 31 декабря, 07:02
Страшное массовое столкновение автомобилей произошло недалеко от Дальнереченска. Судя по кадрам, сделанным на месте инцидента, одна из машин изрядно пострадала. От удара покореженный «Приус» откинуло в леерное ограждение. Также поодаль расположились еще два авто. Большая часть дороги оказалась заблокирована.
О пострадавших пока не сообщается. Но на месте аварии замечен спецавтомобиль скорой помощи. Подробности происшествия пока неизвестны.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в заснеженную ночь автомобилист спровоцировал столкновение, в результате которого пострадал пит-стоп в дальневосточной столице.