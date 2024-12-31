Разбросало по дороге: месиво из авто после ДТП попало на камеру в Приморье — видео

Страшное массовое столкновение автомобилей произошло недалеко от Дальнереченска. Судя по кадрам, сделанным на месте инцидента, одна из машин изрядно пострадала. От удара покореженный «Приус» откинуло в леерное ограждение. Также поодаль расположились еще два авто. Большая часть дороги оказалась заблокирована.