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Posted 31 декабря, 07:00

Published 31 декабря, 07:00

Modified 31 декабря, 07:02

Updated 31 декабря, 07:02

Жесткая массовая авария случилась в Приморском крае

Разбросало по дороге: месиво из авто после ДТП попало на камеру в Приморье — видео

31 декабря 2024, 07:00
Фото: 1MI.

Жесткая массовая авария случилась в Приморском крае

Сюжет
Дорога
В Приморском крае сразу несколько машин попало в «замес» на федеральной трассе. Жуткие кадры разлетелись в соцсетях.

Страшное массовое столкновение автомобилей произошло недалеко от Дальнереченска. Судя по кадрам, сделанным на месте инцидента, одна из машин изрядно пострадала. От удара покореженный «Приус» откинуло в леерное ограждение. Также поодаль расположились еще два авто. Большая часть дороги оказалась заблокирована.

О пострадавших пока не сообщается. Но на месте аварии замечен спецавтомобиль скорой помощи. Подробности происшествия пока неизвестны.

Видео: ussur_mikh_kray.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в заснеженную ночь автомобилист спровоцировал столкновение, в результате которого пострадал пит-стоп в дальневосточной столице.

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