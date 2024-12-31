Рост МРОТ, индексация пенсий и др: что изменится с 1 января 2025 года в Приморье?

Posted 31 декабря, 09:02
Published 31 декабря, 09:02
Modified 31 декабря, 09:02
Updated 31 декабря, 09:02
2025 год принесет с собой ряд изменений в законодательстве России, которые затронут как финансовый сектор, так и жилищно-коммунальные услуги и социальные программы. Какие новые законы вступят в силу, и как они повлияют на жизнь граждан — читайте в материале «Восток-Медиа».
Одним из ключевых нововведений станет увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей в месяц. По сравнению с 2024 годом, новый МРОТ возрастет более чем на три тысячи рублей. Это повышение повлечет за собой автоматическое увеличение многих социальных выплат и пособий, зависящих от этого показателя.
Пенсионеры также почувствуют изменения в своих доходах. В 2025 году продолжится индексация страховых пенсий — стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится до 142,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 8 728,73 рубля, что почти на 600 рублей больше, чем в прошлом году.
Ещё одно изменение коснётся государственной пошлины за регистрацию сделок с недвижимостью, которая теперь будет зависеть от кадастровой стоимости объекта. Например, для недвижимости стоимостью до 20 миллионов рублей пошлина составит четыре тысячи рублей. Повышение также затронет госпошлину за расторжение брака — она составит пять тысяч рублей вместо прежних 650 рублей.
В 2025 году вступят в силу новые положения Закона о занятости, по которым центры занятости начнут формировать личные дела граждан в электронной форме. Это позволит индивидуально подходить к оказанию помощи каждому человеку ищущему работу, активно используя платформу «Работа в России» и портал Госуслуги.
Начиная с января, блогеры с более чем 10 тысячами подписчиков должны зарегистрировать свои страницы в специальном реестре. Несоблюдение этого требования лишит их возможности размещать рекламу и предложения по финансированию на своих страницах, что повысит прозрачность и ответственность в сфере интернет-деятельности.
Новое налоговое законодательство вводит пятиступенчатую шкалу налога на доходы физических лиц. Для доходов до 2,4 миллиона рублей будет применяться ставка 13%, в то время как для доходов, превышающих 50 миллионов рублей, ставка достигнет 22%. Также предусмотрены новые налоговые вычеты за выполнение нормативов ГТО и прохождение диспансеризации.
Цены на выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) существенно возрастут. Бумажная выписка обойдется в 1 740 рублей, а электронная — в 700 рублей.
Одним из нововведений станет возможность запретить выдачу себе потребительских кредитов. С 1 марта 2025 года россияне смогут запрашивать самозапрет на получение нового кредита через портал госуслуг, а с 1 сентября это станет доступно в МФЦ. Услуга предоставляется бесплатно, и информация о запрете будет передана в кредитные бюро. Банки обязаны проверять наличие таких запретов и не смогут выдавать кредит, если он установлен. Важно отметить, что нововведение не касается ипотечных кредитов.
С 1 апреля 2025 года вводятся новые ограничения на ипотечные кредиты для заемщиков с высокой кредитной нагрузкой. Макропруденциальные лимиты должны помочь сократить выдачу новых кредитов таким клиентам, особенно без наличия залога. Эти меры затронут как банки, так и микрофинансовые организации.
С начала 2025 года управляющие компании будут обязаны отчитываться по новым, более прозрачным стандартам, которые включают единую форму годового отчета. Это поможет собственникам жилья лучше понимать, как расходуются их средства, и повысит общую прозрачность работы управляющих компаний.
К 1 января 2025 года регионы должны перейти на единые нормативы потребления ЖКУ для домов без счетчиков. Этот переход проводится постепенно, чтобы избежать резкого повышения тарифов. Параллельно начнется новый этап программы расселения аварийного жилья с возможностью приватизации предоставленных квартир и компенсации за изымаемые средства, с учётом некоторых расходов.
Дачная амнистия продлена и расширена. Теперь она будет предусматривать упрощение оформления хозпостроек, а также продлена на общие постройки СНТ до 2031 года. Это позволит владельцам дачных участков и кооперативов легализовать своё имущество с минимальными затратами.
Индивидуальное жилищное строительство с 1 марта 2025 года будет включать обязательное использование эскроу-счетов. Эти счета защитят средства заказчиков, так как деньги будут доступны строителям только после завершения проекта.
Собственники земельных участков теперь должны освоить их в течение трех лет после получения права собственности. Закон касается также садовых и огороднических товариществ и направлен на решение проблемы заросших участков.
Максимальные и минимальные размеры пособий по безработице будут проиндексированы на 4,3%. Эта мера направлена на поддержание благосостояния неработающих граждан и пенсионеров, находящихся ниже прожиточного минимума.
С 1 января 2025 года существенно возрастут штрафы за нарушение правил дорожного движения. Так, превышение скорости от 20 до 40 км/ч будет стоить водителям 750 рублей — это на 50% больше, чем до сих пор. Штраф за неиспользование ремня безопасности увеличен до 1,5 тысячи рублей. Особенно значительное повышение ждет тех, кто нарушает правила выезда на встречную полосу и управляет транспортным средством в нетрезвом виде — теперь эти штрафы составят 7,5 тысяч и 45 тысяч рублей соответственно.
Изменения касаются и условий уплаты штрафов. Срок использования скидки увеличен до 30 дней, но теперь она составляет лишь 25%. Это изменение призвано стимулировать автовладельцев своевременно выполнять финансовые обязательства перед государством.
Для тех, чьи водительские удостоверения истекают в 2025 году, введена удобная мера — их продление на три года без необходимости обращаться в ГИБДД. По окончании этого периода нужно будет получить новые права.
С 1 марта 2025 года при регистрации автомобиля в ГИБДД отпадет необходимость иметь оформленный полис ОСАГО на момент регистрации. Это нововведение облегчает процесс, хотя само требование иметь действующий полис при эксплуатации транспортного средства остается в силе.