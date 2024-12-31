Рост МРОТ, индексация пенсий и др: что изменится с 1 января 2025 года в Приморье?

С 1 января 2025 года существенно возрастут штрафы за нарушение правил дорожного движения. Так, превышение скорости от 20 до 40 км/ч будет стоить водителям 750 рублей — это на 50% больше, чем до сих пор. Штраф за неиспользование ремня безопасности увеличен до 1,5 тысячи рублей. Особенно значительное повышение ждет тех, кто нарушает правила выезда на встречную полосу и управляет транспортным средством в нетрезвом виде — теперь эти штрафы составят 7,5 тысяч и 45 тысяч рублей соответственно.