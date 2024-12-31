Шок и слезы: сирены пожарных машин взвыли в одном из городов Приморья — видео

Posted 31 декабря, 02:28
Published 31 декабря, 02:28
Modified 31 декабря, 02:30
Updated 31 декабря, 02:30
В Спасске-Дальнем сотрудник МЧС России Дмитрий Коршунков дождался, когда его пассия выйдет из дома, чтобы сделать ей настоящий сюрприз. Под звуки сирен и аплодисменты коллег молодой человек встал на одной колено и сделал предложение своей любимой.
Девушка Софья расплакалась и ответила согласием.
«Этот момент стал настоящим праздником любви. Так трогательно молодые люди завершили Год семьи, наполнив его светом и счастьем», — отметили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как одно письмо может покорить сердце девушки. Реальными историями поделились жители Приморья.