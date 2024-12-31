Шок и слезы: сирены пожарных машин взвыли в одном из городов Приморья — видео

В Спасске-Дальнем сотрудник МЧС России Дмитрий Коршунков дождался, когда его пассия выйдет из дома, чтобы сделать ей настоящий сюрприз. Под звуки сирен и аплодисменты коллег молодой человек встал на одной колено и сделал предложение своей любимой.

Девушка Софья расплакалась и ответила согласием.