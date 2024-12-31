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Posted 31 декабря, 02:28

Published 31 декабря, 02:28

Modified 31 декабря, 02:30

Updated 31 декабря, 02:30

Спасатель решился на важный шаг под вой сирен в Приморском крае

Шок и слезы: сирены пожарных машин взвыли в одном из городов Приморья — видео

31 декабря 2024, 02:28
Фото: 1MI.

Спасатель решился на важный шаг под вой сирен в Приморском крае

Сюжет
Новый год
В Приморском крае произошло удивительное событие. На сей раз спасатель поразил спассчан не отважным поступком, а красивым жестом в отношении возлюбленной.

В Спасске-Дальнем сотрудник МЧС России Дмитрий Коршунков дождался, когда его пассия выйдет из дома, чтобы сделать ей настоящий сюрприз. Под звуки сирен и аплодисменты коллег молодой человек встал на одной колено и сделал предложение своей любимой.
Девушка Софья расплакалась и ответила согласием.

«Этот момент стал настоящим праздником любви. Так трогательно молодые люди завершили Год семьи, наполнив его светом и счастьем», — отметили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
Видео: mchs_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как одно письмо может покорить сердце девушки. Реальными историями поделились жители Приморья.

Лайфхак для сердцеедов: как покорить девушку письмом? — истории жителей Приморья
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