Важное решение Минздрава: часто болеть не получится у жителей Приморья с 2025 года

Такое решение подразумевает существенные изменения в оформлении больничных на федеральном уровне. Таким образом, лечащий врач сможет отправлять сотрудников на отдых на 15 дней, а стоматолог и фельдшер максимум на десять дней. Стоит отметить, если человек за полгода успеет оформить временную нетрудоспособность четыре раза, но на пятый срок его сократят до трех суток.