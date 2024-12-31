Важное решение Минздрава: часто болеть не получится у жителей Приморья с 2025 года

Posted 31 декабря, 06:39
Published 31 декабря, 06:39
Modified 31 декабря, 06:41
Updated 31 декабря, 06:41
Лечащим врачам могут запретить отправлять работников на больничные слишком часто, сообщает издание «Новые известия». Министерство здравоохранения планирует сократить действия больничных листов.
Такое решение подразумевает существенные изменения в оформлении больничных на федеральном уровне. Таким образом, лечащий врач сможет отправлять сотрудников на отдых на 15 дней, а стоматолог и фельдшер максимум на десять дней. Стоит отметить, если человек за полгода успеет оформить временную нетрудоспособность четыре раза, но на пятый срок его сократят до трех суток.
Если больной потребует продление больничного, то заключение будет выноситься не одним специалистом, а врачебной комиссией, которая проанализирует весь период лечения пациента и эффективность методов, назначенных врачом ранее. Только после коллегиального обсуждения временную нетрудоспособность могут продлить до десяти месяцев болеющему человеку.
К слову, больничные, оформленные для ухода за ребенком или родственником преклонного возраста, не входят в список, которые могут расцениваться, как «слишком частые болезни». Более того, в перечень не войдут тяжелые и хронические недуги, которые требуют медицинских вмешательств на постоянной основе. Например, онкология и почечная недостаточность.
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