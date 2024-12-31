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Posted 31 декабря, 06:39

Published 31 декабря, 06:39

Modified 31 декабря, 06:41

Updated 31 декабря, 06:41

Важное решение Минздрава: часто болеть не получится у жителей Приморья с 2025 года

Важное решение Минздрава: часто болеть не получится у жителей Приморья с 2025 года

31 декабря 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney.
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С нового года временная нетрудоспособность будет тщательно отслеживаться в Приморском крае. Новая методика оказалась хорошо забытой старой, которая практиковалась во времена СССР. Подробности в материале «Восток-Медиа».

Лечащим врачам могут запретить отправлять работников на больничные слишком часто, сообщает издание «Новые известия». Министерство здравоохранения планирует сократить действия больничных листов.

Такое решение подразумевает существенные изменения в оформлении больничных на федеральном уровне. Таким образом, лечащий врач сможет отправлять сотрудников на отдых на 15 дней, а стоматолог и фельдшер максимум на десять дней. Стоит отметить, если человек за полгода успеет оформить временную нетрудоспособность четыре раза, но на пятый срок его сократят до трех суток.

Если больной потребует продление больничного, то заключение будет выноситься не одним специалистом, а врачебной комиссией, которая проанализирует весь период лечения пациента и эффективность методов, назначенных врачом ранее. Только после коллегиального обсуждения временную нетрудоспособность могут продлить до десяти месяцев болеющему человеку.

К слову, больничные, оформленные для ухода за ребенком или родственником преклонного возраста, не входят в список, которые могут расцениваться, как «слишком частые болезни». Более того, в перечень не войдут тяжелые и хронические недуги, которые требуют медицинских вмешательств на постоянной основе. Например, онкология и почечная недостаточность.

В Минздраве считают, что данная мера поможет распознавать людей, которые нуждаются в дополнительной диагностике и лечении. Ведь, таким образом, повысится качество медпомощи в стране.

Во времена советского союза практиковали подобное. Теперь, когда в России наблюдается дефицит кадров, страна постепенно возвращается к забытым, но весьма эффективным, методам контроля из СССР.

Эксперты считают, что работодателям, которые беспокоятся о здоровье подчиненных, необходимо заниматься оздоровительными мероприятиями. Руководителям стоит помнить о выделении средств на спортивные мероприятия. Так, в коллективе будет формироваться благоприятный психологический климат и комфортные условия труда. На сегодняшний день многие организации заботятся о персонале, о психологическом состоянии внутри коллектива.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что как вовремя распознать эмоциональное выгорание у работников офиса. Также в материале вы узнаете, как бороться с выгоранием на работе.

Отключить телефон и не гнушаться помощи: как приморцам побороть выгорание на работе?
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