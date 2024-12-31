«Занесло на вираже»: после ДТП машину отбросило в пит-стоп во Владивостоке — видео

Posted 31 декабря, 01:32
Published 31 декабря, 01:32
Modified 31 декабря, 01:34
Updated 31 декабря, 01:34
Снегопад принес не только новогоднее настроение, но и, судя по ситуации, осложненную обстановку на дорогах. В дальневосточной столице на Всеволода Сибирцева около дома №42 строения 2 автомобилист на Toyota Corolla Axio не справился с управлением и врезался в припаркованный Daihatsu. По инерции малолитражку откинуло прямо в здание пит-стопа.
В результате аварии пострадал водитель «Дайхатсу», сообщили аварийные комиссары.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке выпал снег. К слову, зимние осадки разгулялись ближе к полуночи.