«Занесло на вираже»: после ДТП машину отбросило в пит-стоп во Владивостоке — видео

Снегопад принес не только новогоднее настроение, но и, судя по ситуации, осложненную обстановку на дорогах. В дальневосточной столице на Всеволода Сибирцева около дома №42 строения 2 автомобилист на Toyota Corolla Axio не справился с управлением и врезался в припаркованный Daihatsu. По инерции малолитражку откинуло прямо в здание пит-стопа.