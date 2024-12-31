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Posted 31 декабря, 01:32

Published 31 декабря, 01:32

Modified 31 декабря, 01:34

Updated 31 декабря, 01:34

«Занесло на вираже»: после ДТП машину отбросило в пит-стоп во Владивостоке — видео

«Занесло на вираже»: после ДТП машину отбросило в пит-стоп во Владивостоке — видео

31 декабря 2024, 01:32
Фото: autogarant_vl.
Сюжет
Снегопад
Во Владивостоке зимние осадки негативно отразились на автомобильном движении. Так, легковушка протаранила авто, в результате чего пострадало не только здание, но и один из водителей.

Снегопад принес не только новогоднее настроение, но и, судя по ситуации, осложненную обстановку на дорогах. В дальневосточной столице на Всеволода Сибирцева около дома №42 строения 2 автомобилист на Toyota Corolla Axio не справился с управлением и врезался в припаркованный Daihatsu. По инерции малолитражку откинуло прямо в здание пит-стопа.

В результате аварии пострадал водитель «Дайхатсу», сообщили аварийные комиссары.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке выпал снег. К слову, зимние осадки разгулялись ближе к полуночи.

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