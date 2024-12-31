Запрет на елки и ящик мандаринов за раз: новогодние истории жителей Приморья

Posted 31 декабря, 08:14
Published 31 декабря, 08:14
Modified 31 декабря, 08:14
Updated 31 декабря, 08:14
В Приморском крае живут очень интересные люди, и даже праздники многие из них отмечают по-своему. Некоторым жителям Приморья удавалось отметить новогодние праздники за пределами края.
«Несколько лет назад урвала горящую путёвку в Таиланд. 10 дней на теплом море, даты выпали как раз на Новый год. Впервые в жизни мы отмечали его под пальмами. Вышли на улицу в полночь и удивились тому, что там было полно людей — почему-то думали, что в Юго-Восточной Азии на 1 января всем совсем наплевать. Еще тогда там все стоило очень дешево для российского туриста, от этого отдыхать было еще приятнее», — вспоминает Екатерина.
«В начале нулевых на Новый год поехала к сестре в Москву. Мы тогда совсем молодые были, детей еще не было, решили отмечать на Красной площади — в толпе, под бой курантов. Ощущения незабываемые: тысячи человек в один голос кричат поздравления, радуются, некоторые танцуют… Но кое-что я буду помнить ещё дольше: в один прекрасный момент у кого-то что-то украли, и сквозь толпу ходил наряд милиции, пытались найти вора», — поделилась приятными и не очень воспоминаниями Марина из Владивостока.
Некоторые рассказы связаны с праздничными угощениями, которые начинали заготавливать чуть ли не с конца осени. Да, те самые «не трогай, это на Новый год». В начале нулевых одна маленькая девочка умудрилась съесть месячный запас мандаринов:
«Дело было лет 20 назад, я только должна была пойти в школу. Мама работала в ресторане, они заказывали продукты ящиками с продбазы, были связи — там же брали фрукты и домой. К новому году у нас всегда был ящик мандаринов и ящик яблок, но до праздников мне давали максимум по одной штучке в день. Когда желание наесться от пуза пересилило, я залезла в нишу, развернула обмотанный газетами ящик мандаринов, и прямо там, тихо, как мышь, начала их есть. Оглянуться не успела, как ящик опустел. Как же я боялась, что кто-то узнает, что мандарины съела я… Придумала, что делать: свернула шкурки, чтобы издалека они были похожи на целые мандаринки, сложила в ящик, закрыла его и завернула в газеты. Конечно, что ящик мандаринов умяла не я, никто не поверил. Влетело знатно: мультиков я не видела очень долго, мама выключала телевизор из розетки и вешала вилку повыше, чтобы я не достала. Мандарины домой с тех пор ящиками никто не приносил. Отец тогда сказал, что мне повезло, что сама в мандарин не превратилась», — рассказала Анастасия из Владивостока.
Есть свои особенные новогодние истории и у журналистов. Наш корреспондент вырос с бабушкой, заставшей начало сталинской эпохи. Самые интересные рассказы из ее уст — о детстве и юности во времена, о которых следующие поколения могли составить представление только по историческим фильмам и книгам.
В тридцатые годы, когда празднование Нового года приравнили не то к буржуазному, не то к «поповскому» «пережитку прошлого» — Рождеству — и запретили в Советском союзе, родители старались создать праздник для малышей так, чтобы об этом никто не узнал.
Бабушка Надя, которой сейчас было бы глубоко за девяносто, рассказывала, что в ее детстве еловые ветки были дома даже тогда, когда отмечать праздник запрещали: люди все равно приносили домой лапник, но о том, зачем именно, в то время никому не рассказывали. Позже, когда отмечать Новый год уже разрешили, каждый праздник старались достать пару новых игрушек: постоянно появлялись непохожие на предыдущие. Самыми любимыми в 30-е стали стеклянный виноград на проволоке и снегири из папье-маше.
«Особенно приятным было время перед Новым годом — по радио шли спектакли и концерты, слушать их нравилось даже больше, чем сейчас смотреть телевизор. Тогда представить себе было сложно, что все это можно будет еще и смотреть, не выходя из дома», — рассказывала бабушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о новогоднем настроении во Владивостоке.