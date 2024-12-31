Запрет на елки и ящик мандаринов за раз: новогодние истории жителей Приморья

Бабушка Надя, которой сейчас было бы глубоко за девяносто, рассказывала, что в ее детстве еловые ветки были дома даже тогда, когда отмечать праздник запрещали: люди все равно приносили домой лапник, но о том, зачем именно, в то время никому не рассказывали. Позже, когда отмечать Новый год уже разрешили, каждый праздник старались достать пару новых игрушек: постоянно появлялись непохожие на предыдущие. Самыми любимыми в 30-е стали стеклянный виноград на проволоке и снегири из папье-маше.